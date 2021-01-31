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فن

فرحة البيت.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الصغرى ليا بحضور زوجها.. شاهد

الأحد 31/يناير/2021 - 09:31 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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مصطفى كرم
احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغري ليا داخل منزلها بحضور زوجها وابناءها 

ونشرت نانسي عجرم مجموعة من الصور لها مع عائلتها اثناء احتفالهم وعلقت قائلة "انتى فرحة البيت عبد ميلاد سعيد للنجم الصغير اللامع في عائلتنا ليا ستصبح عامين". 


يذكر أن  نانسي عجرم، تسلمت من أنغامي درع المليون إعجاب، وشاركت محبّيها هذا الإنجاز الجديد من خلال صورة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت: "يسعدني النجاح والتكريم خاصةً عندما يكون مصدره الأوّل والأخير هو الجمهور، وذلك يتجدّد اليوم من خلال درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" من أنغامي، المنصة التي أحبها ويحبها الجميع. في النهاية تبقى محبة الناس دائمًا التكريم الحقيقي لكل فنّان".


من جانبه، قال إدي مارون، الشريك المؤسس في أنغامي إنّ "نانسي عجرم هي من أكثر الفنانات المحبّبات إلى قلوب جمهور أنغامي، وأغانيها تتصدّر الأرقام دائمًا. يسرّنا أن نسلّمها درع المليون إعجاب لأغنية "عم بتعلّق فيك" ونتمنّى لها النجاح المتواصل".
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