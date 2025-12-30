الصحة» تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسئولي الإعلام بمديريات الشئون الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسئولي الإعلام والتواصل بمديريات الشئون الصحية والإدارات الصحية والمستشفيات، والتي أعدّتها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وذلك في إطار دعم منظومة الاتصال المؤسسي وتوحيد الرسالة الصحية والإعلامية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الأولى من الخطة استهدفت تدريب ٤٠ متدربًا من مسئولي الإعلام والتواصل، من خلال ٤ برامج تدريبية متخصصة، تم تنفيذ كل برنامج منها على مدار ٣ أيام، وركّزت على تنمية المهارات الإعلامية الأساسية للعاملين بالقطاع الصحي.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن البرامج التدريبية تناولت كيفية إدارة الحسابات الرسمية للجهات الصحية على منصات التواصل الاجتماعي، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة في دعم جهود التوعية الصحية، وآليات التعامل المهني مع وسائل الإعلام وإدارة التصريحات الصحفية، إلى جانب مهارات رصد الشائعات والرد عليها بشكل علمي ومنهجي.

تحسين جودة المحتوى الإعلامي الصحي

وأضاف المتحدث الرسمي أن التدريبات تضمنت محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، فضلًا عن تكوين مجموعات عمل، بهدف تمكين المتدربين من تطبيق المهارات الإعلامية المكتسبة داخل مواقع عملهم، بما يسهم في تحسين جودة المحتوى الإعلامي الصحي وتعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار أن هذه المرحلة تمثل بداية لخطة تدريبية متكاملة سيتم تنفيذ مراحلها تباعًا على مدار العام بشكل تدريجي، بما يضمن استدامة تطوير الكوادر الإعلامية بمديريات الشئون الصحية، ودعم منظومة التواصل الصحي، وتوحيد الرسالة الصحية والإعلامية، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الصحية المقدمة.