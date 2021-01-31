وزير الشباب والرياضة: افتقدنا حضور الجماهير ولكننا ربحنا بطولة كبيرة

قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن هناك عدد من الدول طلبت تنفيذ التجربة المصرية في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد.





وتابع وزير الرياضة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" هناك تحديات كثيرة واجهت الدولة لتنفيذ بطولة العالم لكرة اليد".





وأردف:" إفتقدنا الحضور الجماهيري ولكننا ربحنا بطولة كبيرة، مردفا:" نعتز ونفتخر ببطولة العالم لكرة اليد".





وأضاف:" تعاملنا بكل إحترافية مع اللاعبين الأجانب المشاركين في البطولة، مردفا:"تغلبنا علي كثير من العقبات خلال التجهيز للفقاعة الطبية".





وأشار وزير الشباب والرياضة إلي أن هناك 135 دولة نقلت بطولة كأس العالم لكرة اليد علي الهواء مباشرة.



