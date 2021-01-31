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أخبار العالم

بيل جيتس يرد على اتهامه بالوقوف وراء ظهور وباء كورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 10:26 م
الملياردير الأمريكي
الملياردير الأمريكي بيل جيتس
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قسم الخارجي

رد الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسسس شركة "مايكروسوفت" على الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في ظهور فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه "استثمر في تطوير اللقاح المضاد للفيروس نحو 1.7 مليار دولار لمواجهة الوباء في العالم.

وأضاف بيل جيتس  أن وقف تفشي الوباء يتطلب تطعيم 70 إلى 80 % من سكان العالم، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتابع "أن يبحث الناس عن حلول بسيطة يمثل تحديا كبيرا.. هم يتساءلون عما إذا كان هناك شخص ما وراء الوباء.. أمر سيء أن تمنع المعلومات المظللة من التطعيم، كون هذا سيجعل الوباء يستمر لفترة أطول".

وقال الملياردير الأمريكي إنه  تلقى اللقاح فور توفره كونه ضمن فئة كبار السنة التي تأتي في مقدمة الحاصلين على التطعيم.

وذكر جيتس خلال حديثه أن عدد الوفيات في العديد من البلدان أعلى من أي وقت مضى، وقد يستمر هذا الوضع لعدة أشهر أخرى حتى يحل الطقس الدافئ. وبفضل التطعيم سيتسنى خفض معدل الوفيات".

وسبق ان أحذ جيتس من نظريات المؤامرة المتداولة والاتهامات الموجهة له  بأنه يقف وراء جائحة كورونا "كوفيد-19".

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