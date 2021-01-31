العقار مهدد بالانهيار.. محامى مالك عمارة فيصل يكشف تفاصيل مثيرة عن الحريق.. فيديو

قال محمد مطر ، محامى مالك عقار فيصل، أن النيران اشتعلت فى مخزن بالعقار نتيجة ماس كهربائى فى تمام الساعة الرابعة مساء يوم السبت ،وتم الإتصال بالحماية المدنية ووصلت فى تمام الساعة السادسة ومازالت النيران مشتعلة حتى الآن.





وأوضح محمد مطر، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "كلمة أخيرة" مع لميس الحديدى، أن المخزن يحتوى أحذية وجلود ، وتم عمل تصالح للعقار ودفع حوالى 520 ألف جنية ، مضيفًا أن المخزن عبارة عن كراتين وأحذية ولا يحتوى على مواد قابلة للإشتعال.





وأكد مطر ، أن العقار يحتوى على 112 شقة منها 15 شقة ماهولة وتم إخلاءها أمس ، مضيفًا أنه لايوجد أى مبانى حول العقار من الجوانب الأربعة ، متابعًا أن الحماية المدنية فشلت فى السيطرة على الحريق ومن المحتمل إنهيار المبنى .



