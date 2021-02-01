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أخبار العالم

ترامب يعلن فريق دفاعه في محاكمته أمام مجلس الشيوخ

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:24 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شريف سيد
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الفريق القانوني الذي سيدافع عنه في محاكمته الثانية بمجلس الشيوخ الأمريكي. 

وجاء الإعلان عن قيادة المحامين ديفيد شوين وبروس كاستور لفريق الدفاع عن ترامب، وذلك عقب قرار اثنين من محامي كارولينا الجنوبية كان من المتوقع أن يمثله عنه، هذه القضية. كما ترك محامٍ ثالث فريق الدفاع عنه.

وأرسل مجلس النواب الأمريكي لائحة اتهامات ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وذلك بسبب دوره في اقتحام الكونجرس الأمريكي في يناير الجاري. 

فيما قرر مجلس الشيوخ الأمريكي نظر محاكمة ترامب الشهر الجاري.  

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