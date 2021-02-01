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تعليم

عميدة إعلام القاهرة تعلن طريقة إجراء امتحانات نصف العام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:30 ص
الدكتورة هويدا مصطفى
الدكتورة هويدا مصطفى
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أحمد الشاهد

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول من المقرر أن تجرى "أون لاين" وفقًا للقرار الذي اتخذه مجلس الكلية مؤخرًا بهذا الشأن .

وأضافت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن وحدة التعليم الالكترونى بالكلية قد قامت بعمل دورات تدريبية وورش لتأهيل الطلاب و كذلك أعضاء هيئة التدريس على الاختبارات الالكترونية وكذلك تنمية مهاراتهم على المنصات .

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وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى ، أنه تم إعداد وتجهيز جداول الامتحانات ، سواء للقسم العربي أو الشعبة الانجليزية بالكلية .

كما أن الكلية في انتظار توجيهات مجلس الجامعة لتحديد الموعد النهائي للامتحانات ، والتي من المقرر إقامتها بعد عودة الطلاب من إجازة نصف العام مباشرة وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .

وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، قد وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم السبت الموافق 23 من يناير 2021م بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري .


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