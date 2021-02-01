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أخبار البلد

إطلاق الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:59 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق الإصدار الأول من الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة www.edaegypt.gov.eg .
ومن جهته أفاد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، أن الإصدار الأول يتضمن التعريف بالهيئة، واختصاصاتها، والمهام المنوطة بتنفيذها، وسيكون بمثابة منصة تواصل إلكترونية يتم من خلالها بث كافة الأخبار والفعاليات والإعلانات الصادرة عن هيئة الدواء المصرية.
 يأتي ذلك استكمالًا لمجهودات الهيئة نحو فتح سبل التواصل الفعال والتي بدأت بتدشين الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن ثم تفعيل الخط المختصر للهيئة "15301" لاستقبال استفسارات وشكاوى المواطنين بخصوص المستحضرات الدوائية وأماكن توافرها.
يذكر أن هيئة الدواء المصرية هي هيئة عامة خدمية تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، مسئولة عن تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية.
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