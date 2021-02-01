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أخبار العالم

روسيا: اتفاق مع الجزائر لتصنيع لقاح سبوتنيك

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:36 ص
صدى البلد
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محمد علي


أكدت روسيا على رغبتها في التعاون مع العالم بشأن سهولة الحصول على لقاحاتها المقاومة لفيروس كورونا المستجد، مشيرة لامكانية أن تقوم الدول المتعاونة معها على انتاج لقاحات على أراضيها كذلك.

اتفق الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد مع إيجور بيلياف سفير روسيا في الجزائر، على الانطلاق في تحويل تكنولوجيا لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك V" إلى الجزائر لإنتاجه محليا.

و حسب صحيفة النهار الجزائرية،  قال عبد الرحمن لطفي بن باحمد وزير الصناعة الصيدلانية في حكومة جراد إن بلاده "باشرت مفاوضات مع الطرف الروسي لتصنيع لقاح سبوتنيك محليا، وذلك في أعقاب إعلان السفير الروسي في حديث تلفزيوني محلي استعداد موسكو لـ "تسليم تكنولوجيا اللقاح إلى الجزائر".

كما وأبدت روسيا استعدادها لتزويد أوروبا بالأمصال المضادة لكورونا ، حيث صرح مندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، بذلك في حديث صحفي.

وقال تشيجوف إن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة التكنولوجية للدول الأخرى، لكي تنتج لقاحاتها ضد فيروس كورونا.


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