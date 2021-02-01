جامعة الإسكندرية: تقديم الدعم الكامل للعاملين في الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية ، تقديم الدعم الكامل لكل الأبحاث العلمية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعمل في هذا الإطار.





وخلال اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية، دعا قنصوة كل الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة للتقدم بمقترحاتهم البحثية في أبحاث فيروس كورونا (COVID-19) من خلال وحدة إدارة المشروعات بالجامعة.





وأشار قنصوة إلى أن تقديم هذا الدعم يأتى ضمن سلسلة الإجراءات التي تتبناها جامعة الإسكندرية لمواجهة الإصابة أو إنتشار العدوى بهذا الفيروس، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة الدولة المصرية في توظيف البحث العلمي لمواجهة الفيروس.





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وأضاف أنه تقرر عقد إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول فور العودة إلى الدراسة مباشرة في 20 فبراير القادم، وسيتم إعلان جداول الامتحانات خلال الإسبوع الأول من شهر فبراير 2021، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة خلال عقد الامتحانات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولضمان سلامة جميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي خلال فترة الامتحانات، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب، من خلال التعاون بين وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.





وأشار إلى أن الجامعة لديها مخزون كبير من المواد المطهرة فضلا عن وجود معدات التطهير، وأنه تم توفير قاعات ومدرجات تستوعب أعداد الطلاب وتحقق التباعد الاجتماعى المناسب بين الطلاب، بجانب توفير التهوية اللازمة داخل القاعات.





كما أعلن قنصوة إنشاء معامل إلكترونية متعددة الاستخدام بعدد من الكليات ومجمع الكليات بأبيس، تعمل كمنصات رقمية ووحدات مركزية لأداء الإمتحانات الإلكترونية، وأوضح ان هذه المعامل سيتم إنشائها علي مرحلتين، الأولى لكليات القطاع الطبي، والثانية لباقي الكليات، ويجرى الآن إعداد البنية التكنولوجية وتركيب الأجهزة لتصبح جاهزة في أقرب وقت ممكن.





ووافق المجلس على إقرار شهادة "أساسيات التحول الرقمي" شرطا لمنح طلاب الدراسات العليا درجاتهم بديلا عن شهادة ال ICDL، وأوضح قنصوة أن ذلك يأتي تفعيلا لقرار المجلس الأعلي للجامعات باعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطًا لمنح أي شهادة من شهادات الدراسات العليا (دبلومة – ماجستير – دكتوراة) للدارسين المسجلين اعتبارًا من ربيع 2021.





كما وافق المجلس علي فتح فصول اختيارية لتعليم اللغة الألمانية بالتعاون مع معهد جوتة لطلاب كليتي الطب والهندسة وسيتم التنسيق لدخول باقي الكليات لاحقا، وذلك بغية فتح المجال لعمل الخريجين في ألمانيا،وإقامة دراسات وأبحاث مشتركة، فضلًا على اتفاقية التعاون الثلاثية بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية وجامعة أثينا وذلك في إطار اهتمام الدولة بالعلاقات المصرية اليونانية تمهيدا لانشاء درجة علمية في العلاقات اليورومتوسطية بين المؤسسات الثلاثة، وبروتوكول التعاون المشترك بين شركة أسبك وجامعة الإسكندرية بشأن التدريب.





كما اعتمد المجلس إتفاقية التعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم وجامعة الإسكندرية بخصوص إنشاء كرسي اليونسكو للتراث الثقافي تحت الماء.



