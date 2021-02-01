على مساحة 425 م.. إزالة 3 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بقرية طوخ الخيل بالمنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا ، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب، والقضاء على عشوائية البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي ورصد المخالفات، والتصدي بكل حسم للمخالفين، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.





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وأشار العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، إلى أنه تم إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة في المهد على مساحة 425 بقرية طوخ الخيل، وتجري الوحدة المحلية حملات متنوعة لتوعية المواطنين من خطورة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة بشأن إصدار التراخيص اللازمة في حين القيام بأعمال البناء لتطبيق الوضع القانوني.





وأضاف رئيس المدينة، انه بجانب حملات الازالة، تستمر جهود الوحدة المحلية في رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، حيث تم رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بنطاق قرية طوخ الخيل، وذلك بهدف خلق بيئة صحية نظيفة.





وفي سياق متصل تابع خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مدينة مطاي اعمال الانتهاء من تركيب خط مياه الشرب لقريه الهمه التابعه للوحده القرويه لحلوه بحضور علاء عبد العزيز مدير شركه مياه الشرب بمطاي.





حيث تم الانتهاء من تركيب ٣٢٠٠ متر مواسير ٨ بوصه و٢٧٠٠ متر مواسير ٦ بوصه و٣٢٠٠ متر مواسير ٤ بوصه كما تم الانتهاء من عمل اول بئر لخدمه أهالي قريه الهمه والعزب والنجوع المجاوره بطاقه إنتاجه ٦٠ لتر /ث.





ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي بالاهتمام بمتابعه أعمال مبادره حياه كريمه للقرى الأكثر احتياجا .





كما تابع رئيس المركز أعمال تغيير خط مياه يعترض مشروع تبطين وتأهيل ترعه ابو حسيبه بمرافقه مدير شركه مياه الشرب حيث تم تركيب ٣٠ متر مواسير ٤ بوصه ومحبس جديد وتوصيل مياه الشرب لاهالي منطقه شرق المحطه بعيدا عن مجري التبطين،وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء أسامة القاضي بمتابعة أعمال تبطين الترع وحل جميع المعوقات التي تواجه مشروع التبطين.



