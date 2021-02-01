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برلمان

وزير المالية: الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة 2019/2020

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:57 ص
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
كشف وزير المالية محمد معيط، أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة  2019/2020، رغم جائحة كورونا، موضحًا أن مصر ثاني أفضل دولة في تحقيق فائض نمو أولي.

وقال معيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال عرضه بيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إن هذا الفائض يعني ان الإيرادات تغطي مصروفات الدولة ويستخدم الفائض منه في سداد أعباء الدين، مشيرًا إلي انه كان في الماضي كان يتم الاقتراض لسداد العجز بين الإيرادات والمصروفات، ثم نقترض لسداد أعباء الدين.

وأضاف وزير المالية، أن العام السابق شهد تحقيق فائض يقدر بنحو 103 مليار جنيه وهو مثل 1.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، مشبيرًا إلي ان كثيرلا من الدولة كان نموها بالسلب بسبب جائحة كورونا.
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