إحباط ترويج نصف مليون قرص دوائي مجهول المصدر بالقاهرة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط نصف مليون قرص دوائى لعقاقير مختلفة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة المدير المسئول عن إحدى الصيدليات بالتبين، وذلك لإدارته مخزن ملحق بالصيدلية بدون ترخيص.





يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى.





وتبين من الفحص قيام المتهم بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح ، فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون.





واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية ( جارى تحديده وضبطه) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



