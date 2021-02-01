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فن

إطلالة جريئة.. شاهد بسمة بوسيل في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:59 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت بسمة بوسيل بمكياج كثيف خلال جلسة التصوير، وشعرها المنسدل على الاكتاف. 

وحرصت الفنانة بسمة بوسيل على التواجد وحضور الحفل الذي يعد الأول للفنان تامر حسني بعد عودتهما بعد إعلان الانفصال خلال الأيام القليلة الماضية.

وقدم تامر حسني عددا من أبرز الأغاني الخاصة به على مدار الحفل، كان من بينها أغنية "مبطلناش إحساس"، و"كرهتيني في الحب"، ونفس النهاية"، وغيرها.

يذكر أن أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني حققت نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز المليونى مشاهدة على القناة الرسمية لروتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.

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