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أخبار العالم

قمة العلا ومكافحة الإرهاب.. تفاصيل لقاء الرئيس العراقي وأمين مجلس التعاون الخليجي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:19 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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مـيــــس رضـــا
استقبل رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم صالح، اليوم  بقصر السلام ببغداد، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف.


وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، وتم التأكيد على أهمية تطويرها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب، ويعزز فرص التقدم والبناء والسلام، كما تم الإشادة بما تم اتخاذه من خطوات بين العراق ودول مجلس التعاون في توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات في مجال الاقتصاد والاستثمار من أجل تعزيز العلاقات الأخوية المشتركة.


ورحب الرئيس العراقي بنجاح اجتماع القمة الخليجية الأخير، والتوقيع على بيان العلا وتحقق المصالحة الخليجية، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون ودوره الحيوي، وتأثيره الإيجابي على الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.


وأضاف الرئيس العراقي، أن "التحديات التي تمر بها المنطقة، ولاسيما الإرهاب، والوضع الاقتصادي، تشكّل تحديات مشتركة تستدعي تنسيق الجهود للتصدي لخطر الإرهاب، ومواجهة الأزمات الاقتصادية عبر تعزيز فرص التنمية والازدهار الاقتصادي، لافتًا إلى أن العراق الآمن ذي السيادة وعلاقات راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي يمّثل مرتكزًا في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.


من جانبه، قدّم نايف الحجرف شكره وتقديره للرئيس العراقي، مؤكدًا التزام مجلس التعاون الخليجي دعم أمن وسلامة العراق وسيادته الكاملة ومساندته لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى تطلّع دول المجلس لتعزيز العلاقات مع العراق في جميع المجالات وفتح آفاق التعاون المشتركة.
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