ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

مطلوب للجنائية الدولية.. من هو قائد الانقلاب فى ميانمار ؟

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:18 م
أونج هلانجن
أونج هلانجن
Advertisements
محمد علي

أعلن قادة الانقلاب  العسكري بميانمار تعيينهم لقائد الجيش "مين أونج هلانجن" ، رئيسا مؤقتا للبلاد، بعد اطاحتهم بزعيمتها المدنية "أونج سان سو كي" ومسئوليها الكبار.

وفقًا لوسائل الإعلام، فقد اعتبر الاتقلاب نكسة جديدة لميانمار، جرت إدانات دولية شديدة.

وأعلن قادة الانقلاب  حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وقالوا في بيان نشر عبر القناة التلفزيونية العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة.

 واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حد قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونج سان سو تشي بغالبية ساحقة.

 وأعطى قادة الانقلاب السلطة لزعيمهم  "مين أونج هلانجن"، الذي يعد مع  ثلاثة قادة آخرين في جيش ميانمار، من ضمن الذين ارتكبوا أعمالا مجرمة دوليًا، ومن المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2019، فماذا فعل هلانجن؟

تورط هلانجن مع آخرين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد، التي مورست ضدها عمليات تطهير عرقي وقتل في الشوارع واغتصاب لنسائهم وقتل لأطفالهم،  وذبح لرجالهم، ونفي واجبار على الخضوع، وحرق منازلهم وقراهم.

وجرائم هلانجن التي تجعله على قمة المطلوبين دوليًا، تجعله مع آخرين ضمن الملاحقة الأمريكية وعلى قائمة المطاردة أمام محاكم دولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.

ومع تولي هلانجن للسلطة اليوم وقبلها بسنوات، ومحققوا الأمم المتحدة يطالبون زعماء العالم على فرض عقوبات مالية على قادة ميانمار حتى في ظل القيادة المدنية التي لم تفعل الكثير لمنع جرائم التطهير بحق الروهينجا، ويظهر إن الدعوات ستزيد بعد الانقلاب، وستتجدد الدعوة لفرض عقوبات تمس أشخاص الانقلاب والشركات المتعاملة مع جيش ميانمار.

وأدت حملة شنها جيش ميانمار عام 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى بنغلادش. 

وقال محققون أمميون إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع وتم تنفيذها بنية "الإبادة الجماعية".

ونفت حكومة ميانمار ارتكاب تلك الفظائع، مشيرة إلى أن حملتها العسكرية في شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا.

من جانبه، اعتبر أحد زعماء الروهينجا في بنجلاديش،  عن إدانة شعبه للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة منتخبة ديمقراطيًا في ميانمار.

وقال الزعيم "ديل محمد" : "نحن مجتمع الروهينجا ندين بشدة هذه المحاولة الشائنة لقتل الديمقراطية، ونحث المجتمع الدولي على التدخل واستعادة الديمقراطية بأي ثمن".

ولم يعجب قادة الانقلاب ما حدث وما أفرزته نتائج الانتخابات، واعتبرها مزورة، فاستولى على السلطة واعتقل الرئيسة  أونج سان سو كي وكبار رجالها الآخرين من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالتواطؤ مع آخرين.. شركة إسرائيلية متورطة في الإبادة الجماعية لـ مسلمي الروهينجا

الهند تحث ميانمار على التمسك بسيادة القانون والعملية الديمقراطية

الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة اعتقال القادة المدنيين في ميانمار

رئيس وزراء أستراليا: التقارير الواردة من ميانمار مثيرة للقلق

وزير الخارجية الأمريكي يدعو قادة ميانمار العسكريين لإطلاق سراح المعتقلين واحترام إرادة الشعب

زعيمة ميانمار تدعو شعبها إلى عدم القبول بالانقلاب العسكري

ترشيحاتنا

الإمارات تصدر تعميما بشأن فترة الحجر الصحي للموظف المصاب بكورونا أو المخالط

وزارة الصحة الفلسطينية تنفي تلقيها لقاح كورونا من إسرائيل

شوبير يزف بشرى للأهلاوية قبل انطلاق مونديال الأندية

دعاء تكفير ذنب الزنا قبل الموت.. النبي أوصى بـ4 كلمات تغفره

رئيس جامعة القاهرة يكشف عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول

تفاصيل كاملة عن استعدادات عقد الامتحانات لطلاب المدارس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج فيصل المحترق .. صراع مع الوقت لإنقاذ الدائري من كارثة

طريقة عمل شوربة البصل بوصفات مختلفة

ماذا يحدث في ميانمار؟ القصة الكاملة لاستيلاء الجيش على السلطة "صور"