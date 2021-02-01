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حوادث

مصرع تلميذ صعقا بالكهرباء داخل ملعب رياضي في سوهاج

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:32 م
جثة
جثة
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أنغام الجنايني
لقي تلميذ مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء اللهو بغرفة حفظ كرة القدم بملعب رياضي بناحية بني حميل بمركز البلينا جنوبي سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من مستشفى البلينا المركزي بوصول الطفل عبد الحميد، 12 عامًا، تلميذ، ويقيم ناحية بني حميل دائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.


بالإنتقال والفحص وبسؤال والده قرر أنه أثناء لهو نجله بغرفة حفظ كرة القدم بملعب رياضي بذات الناحية، لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما نتج عنه صعقه  كهربائيًا ووفاته في الحال.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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