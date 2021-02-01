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تعليم

تقسيم الطلاب .. عميد آثار القاهرة يكشف كيفية إجراء امتحانات نصف العام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:37 م
الدكتور أحمد رجب
الدكتور أحمد رجب - عميد آثار القاهرة
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أحمد الشاهد

قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أنه سيتم إجراء الامتحانات بالكلية بدءا من يوم 20 من الشهر الجاري ، وذلك وفقًا للقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة اليوم .

وأوضح "رجب" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات ، حيث يكون هناك أيام محددة لكل فرقة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والتكدسات بينهم .

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وأضاف ، أنه سيكون هناك مسافات آمنه بين كل طالب مراعاة للتباعد الاجتماعي وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ودخولهم من بوابات التعقيم الالكتروني ، ومنع دخول أي طالب بدون ارتداء الكمامة .

وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى أن الكلية بها وحدة طبية مجهزة ، للتعامل مع أي حالات اشتباه بالإصابة بكورونا ، حيث يتم عزل الطالب وإجراء الفحوصات اللازمة عليه ، وتحويله إلى مستشفى الطلبة .

وكان مجلس جامعة القاهرة ، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت ، ناقش اليوم إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 .

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