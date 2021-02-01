تقسيم الطلاب .. عميد آثار القاهرة يكشف كيفية إجراء امتحانات نصف العام





قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أنه سيتم إجراء الامتحانات بالكلية بدءا من يوم 20 من الشهر الجاري ، وذلك وفقًا للقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة اليوم .





وأوضح "رجب" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات ، حيث يكون هناك أيام محددة لكل فرقة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والتكدسات بينهم .





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وأضاف ، أنه سيكون هناك مسافات آمنه بين كل طالب مراعاة للتباعد الاجتماعي وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ودخولهم من بوابات التعقيم الالكتروني ، ومنع دخول أي طالب بدون ارتداء الكمامة .





وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى أن الكلية بها وحدة طبية مجهزة ، للتعامل مع أي حالات اشتباه بالإصابة بكورونا ، حيث يتم عزل الطالب وإجراء الفحوصات اللازمة عليه ، وتحويله إلى مستشفى الطلبة .





وكان مجلس جامعة القاهرة ، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت ، ناقش اليوم إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 .



