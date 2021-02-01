مفاجأة في قائمة بايرن ميونخ لكأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، قوائم فرق كأس العالم للأندية، التي تقام بمشاركة 6 أندية، في الفترة ما بين 4 و11 من فبراير الجاري في قطر.





وشهدت قائمة بايرن ميونخ تواجد الثنائي ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز، رغم إصابتهما بفيروس كورونا.



