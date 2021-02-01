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رياضة

مفاجأة في قائمة بايرن ميونخ لكأس العالم للأندية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:49 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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إسراء أشرف
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، قوائم فرق كأس العالم للأندية، التي تقام بمشاركة 6 أندية، في الفترة ما بين 4 و11 من فبراير الجاري في قطر.

وشهدت قائمة بايرن ميونخ تواجد الثنائي ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز، رغم إصابتهما بفيروس كورونا.

وجاءت قائمة البافاري لمونديال الأندية كالتالي:

حراسة المرمى: نوير - نوبل - هوفمان

خط الدفاع: شوله -  بافارد - خافي مارتينيز - بواتينج - لوكاس هيرنانديز - ألابا - بونا سار

خط الوسط: كيميتش - جورتسكا - روكا - توليسو - كومان - موسيالا

خط الهجوم: جنابري - ليفاندوفسكي - ساني - كوستا - شوبو موتينج - ديفيز - مولر.

وسيلتقي بايرن ميونخ بالفائز في مباراة الدور الثاني المقررة الخميس المقبل بين الدحيل ممثل قطر والأهلي.
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