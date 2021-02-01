الأهلي يسلم قميصه بتوقيع الخطيب لمتحف فيفا..صور

قامت بعثة النادي الأهلي اليوم الاثنين بتسليم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قميص النادي مزينًا بتوقيع محمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في كأس العالم للأندية؛ لوضعه في متحف «الفيفا».





جاء طلب «فيفا» بالحصول على قميص نادي القرن، مزينا بتوقيع الكابتن الخطيب، ووضعه في متحفه بقسم كأس العالم للأندية؛ تقديرا لتاريخه الحافل مع كرة القدم، وبصفته أحد أبرز أساطير الكرة في العالم والقارة الإفريقية، ورئيس أكبر نادٍ في القارة «نادي القرن».





من جانبه قام الخطيب بالتوقيع على قميص الأهلي وكتب عليه «دعوات النادي وجماهيره وأعضائه بالتوفيق والنجاح».