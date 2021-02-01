ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزيرة التضامن أمام البرلمان: ارتفاع أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي إلى 3.81 مليون أسرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:36 م
نيفين القباج ، وزير
نيفين القباج ، وزير التضامن الاجتماعى
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة في تحسين مستوى المعيشة، وذلك عبر التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال برنامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 8,5 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن، كما ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 3,81 أسرة بزيادة قدرها 523 ألف أسرة بزيادة قدرها 16%، كما ارتفع إجمالي المستفيدين من 1,75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3,8 مليون مستفيد بنسبة 118%.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 12 مليارًا إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن عام 2018، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 6.9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليارًا في عام 2020 بنسبة 175%، وتبلغ نسبة الإناث المُسجل بأسمائهم البطاقات الصادرة 75.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 24,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

وأوضحت  نيفين القباج أنه تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، مشيرة إلى أنه تم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 447,8 يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,341 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهريًا وتحمل تكلفة المصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن تفتتح مشروع فرصة سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي بكفر الشيخ

التضامن فى أسبوع.. افتتاحات وتفقدات واجتماعات.. عيادات طبية متنقلة.. جولات بين المحافظات.. القباج: الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن وفق معايير موضوعية للاستحقاق

التضامن الاجتماعي في 2020.. جهود وإنجازات الحماية الاجتماعية بمنظور جديد لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد

مصر خرجت من الوضع الاقتصادي الصعب.. معيط أمام مجلس النواب: 105.6 مليار جنيه فائضًا لأول مرة منذ 15 عاما .. إصلاح منظومة التأمينات والمعاشات .. حل التشابكات المالية وأزمة العلاوات الخمس

ترشيحاتنا

شوبير يزف بشرى للأهلاوية قبل انطلاق مونديال الأندية

سقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر ومصرع سائقها ..صور

7 صفقات قوية فى المقاصة بـ فرمان من إيهاب جلال .. تعرف عليها

بعد إعلان القائمة النهائية.. تعليق جديد من موسيمانى على مونديال الأندية

صفقة أثارت الجدل .. من هو دييجو رولان لاعب بيراميدز الجديد؟

بيراميدز يقيد صفقاته الشتوية فى قائمته الإفريقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم إنتاج اللقاح.. تعرف على أسباب أهمية الخضوع لاختبار فيروس كورونا

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

5 علامات مبكرة .. دراسة توضح ترتيب أعراض كورونا