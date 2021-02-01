ضمن «حياة كريمة» .. تطوير 57 قرية في برج العرب بتكلفة 3 مليارات جنيه

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالإسكندرية، والتي تستهدف تطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة تقديرية ٣ مليارات جنيه، وذلك لتطوير القرى الأكثر احتياجا ورفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة قاطنيها، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.





وشهد المحافظ فرحة الأهالي ببدء تنفيذ مراحل التطوير وتواجد جميع المعدات الأجهزة التنفيذية للهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية وسط هتاف الأهالي "تحيا مصر... يعيش الرئيس السيسي"، واصطفاف الأطفال بالأعلام للاحتفال ببدء عمل المعدات، كما وجه المحافظ والأهالي الشكر للسيد رئيس الجمهورية على المجهودات الكبيرة التى يبذلها لتطوير ورفع كفاءة القرى المصرية والنهوض بمستوى الأهالي الأكثر احتياجا للخدمات.





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وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى النهوض بمستوى القرى الأشد احتياجا.





وأوضح الشريف أن تطوير ٥٧ قرية من قرى ونجوع برج العرب القديمة يعتبر علامة فارقة في تاريخ المحافظة، حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.





وفى سياق متصل قال المحافظ إن القرى التى سيتم تنفيذ المبادرة بها هي ( مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية هي: "بهيج وأبو صير والغربانيات"، بالإضافة إلى ٤٨ قرية تابعة لهم، و ٥ نجوع)، مشيرا إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير التى ستتم في قري و نجوع برج العرب القديمة نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى.



وصرح الشريف بأن هناك ١٥ قطاعا ستشملها أعمال التطوير، مضيفا بأنه تم حصر شامل لجميع احتياجات القطاعات المختلفة داخل تلك القرى بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات، و الإنارة العامة في الشوارع، هذا بالإضافة إلى تحديد احتياجات قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وكذا قطاع الشباب والرياضة و الطب البيطري واحتياجات الوحدات المحلية في القرى.





وشهد إطلاق إشارة البدء؛ العميد أركان حرب محمد الهادي ممثلا عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ و اللواء حسن الجمال رئيس مركز و مدينة برج العرب القديمة، ومشايخ قبائل و أهالي برج العرب القديمة.



