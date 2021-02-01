ضمن «حياة كريمة» .. تطوير 57 قرية في برج العرب بتكلفة 3 مليارات جنيه

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، إشارة بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالإسكندرية، والتي تستهدف تطوير ٥٧ قرية أم وتابع ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديمة، بتكلفة تقديرية ٣ مليارات جنيه، وذلك لتطوير القرى الأكثر احتياجا ورفع كفاءتها وتحسين مستوى معيشة قاطنيها، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع في المجتمع المصري.
وشهد المحافظ فرحة الأهالي ببدء تنفيذ مراحل التطوير وتواجد جميع المعدات الأجهزة التنفيذية للهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية العسكرية وسط هتاف الأهالي "تحيا مصر... يعيش الرئيس السيسي"، واصطفاف الأطفال بالأعلام للاحتفال ببدء عمل المعدات، كما وجه المحافظ والأهالي الشكر للسيد رئيس الجمهورية على المجهودات الكبيرة التى يبذلها لتطوير ورفع كفاءة القرى المصرية والنهوض بمستوى الأهالي الأكثر احتياجا للخدمات.
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وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل على قدم وساق لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى النهوض بمستوى القرى الأشد احتياجا.
وأوضح الشريف أن تطوير ٥٧ قرية من قرى ونجوع برج العرب القديمة يعتبر علامة فارقة في تاريخ المحافظة، حيث سيتم توفير الاحتياجات الأساسية لكل قرية ونجع ببرج العرب القديمة والذي سيحدث طفرة حضارية لسكان تلك القرى.
وفى سياق متصل قال المحافظ إن القرى التى سيتم تنفيذ المبادرة بها هي ( مدينة برج العرب القديمة، و٣ وحدات محلية هي: "بهيج وأبو صير والغربانيات"، بالإضافة إلى ٤٨ قرية تابعة لهم، و ٥ نجوع)، مشيرا إلى أن المستفيدين من أعمال التطوير التى ستتم في قري و نجوع برج العرب القديمة نحو ١٣٠ ألف مواطن من قاطني هذه القرى.
وصرح الشريف بأن هناك ١٥ قطاعا ستشملها أعمال التطوير، مضيفا بأنه تم حصر شامل لجميع احتياجات القطاعات المختلفة داخل تلك القرى بما يخدم أهداف تحسين البنية الأساسية من توافر الصرف الصحي وشبكات الطرق ومياه الشرب والكهرباء والمواصلات العامة والاتصالات، و الإنارة العامة في الشوارع، هذا بالإضافة إلى تحديد احتياجات قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وكذا قطاع الشباب والرياضة و الطب البيطري واحتياجات الوحدات المحلية في القرى.
وشهد إطلاق إشارة البدء؛ العميد أركان حرب محمد الهادي ممثلا عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ و اللواء حسن الجمال رئيس مركز و مدينة برج العرب القديمة، ومشايخ قبائل و أهالي برج العرب القديمة.