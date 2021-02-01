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سيارات

هوندا تطرح صورا للجيل الجديد من HR-V قبل طرحه رسميا الشهر الجاري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:01 م
صور تشويقية للجيل
صور تشويقية للجيل الجديد من HR-V
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اشرف عطية
تستعد شركة هوندا عملاق صناعة السيارات اليابانية لطرح الجيل الجديد كليا من honda hrv , وسلطت هوندا الضوء على خلفية السيارة، وطرحت أول صور تشويقية للمقصورة الداخلية لها على أرض الواقع والتي تنتمي لطراز السيارات الكروس اوفر.

تعمل هوندا honda في الوقت الحالي honda على تطوير نسخة هايبرد من السيارة honda hrv ، كما ستطور نسخة منفصلة ومخصصة للسوق الأمريكي لتناسب احتياجات المستهلكين هناك لأن هوندا تمتلك شبكة عملاء واسعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الجيل الجديد من هوندا honda hrv يأتي بشاشة ترفيهية كبيرة ومحدثة للكروس أوفر القادمة، بتصميم مماثل للشاشة الحالية ولكن مع مزايا جديدة مثل تطبيق أبل كاربلاي اللاسلكي واندرويد اوتو وسيتم طرح الجيل الجديد في 18 فبراير الجاري 2021 .

وتعمل هوندا honda hrv الجيل الحالي بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي 128 حصان وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن متر.بنظام الجر الأمامي، التى  ويمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم  ساعة خلال 10.1 ثانية و تستهلك 7.5 لتر بنزين لكل 100 كم و تأتي بطول 4434 مم و عرض 1772 مم و ارتفاع 1605 مم و بشنطة سعة 1026 لتر.

هوندا honda hrv الجيل الحالي متوفرة بجنوط اسبور 16 انش و فوانيس شبورة أمامية وخلفية LED، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا وفرامل يد كهربائية وتكييف هواء أوتوماتيكي، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام البصمة وكاميرا خلفية.
هوندا تطرح صورا للجيل الجديد من HR-V قبل طرحه رسميا الشهر الجاري
هوندا تطرح صورا للجيل الجديد من HR-V قبل طرحه رسميا الشهر الجاري
هوندا تطرح صورا للجيل الجديد من HR-V قبل طرحه رسميا الشهر الجاري
هوندا تطرح صورا للجيل الجديد من HR-V قبل طرحه رسميا الشهر الجاري
هوندا تطرح صورا للجيل الجديد من HR-V قبل طرحه رسميا الشهر الجاري
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