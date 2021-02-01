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رياضة

عبدالناصر محمد: حققنا المركز السادس بالدوري العماني فى ظروف صعبة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 05:45 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
عبر عبد الناصر محمد ، المدير الفني لفريق بهلاء العماني ، عن رضاه التام على مسيرة فريقه في بطولة الدوري وتحقيق النتائج الطيبة رغم الظروف الصعبة التي حققها في الفترة الأخيرة.

وقاد عبد الناصر بهلاء لاحتلال المركز السادس بعد مرور 8 جولات وتلقى خسارة وحيدة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

وقال عبد الناصر إنه فخور بما يقدمه الفريق وآخرها لقاء السويق في الجولة الماضية والذي انتهى بفوز بهلاء بنتيجة 2-1 رغم أن الفريق كان يضم فقط 11 لاعبًا و3 بدلاء وهو ما يعكس الظروف الصعبة التي يعانيها الفريق.

وأشار إلى أن الفوز على السويق كان مهمًا للغاية خاصة أنه كان الثاني على التوالي بعد الفوز على صحم بنفس النتيجة.

وأوضح أن السويق أحد الفرق القوية بالدوري العماني الذي أصبح أكثر تنافسية وقوة بين الأندية.
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