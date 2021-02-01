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برلمان

مصطفى بكرى يعلق على حفظ استجوابه الثاني ضد وزير قطاع الأعمال

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:03 م
النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
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ماجدة بدوي
اعلن النائب مصطفي بكري، حفظ الاستجواب الثاني ضد وزير قطاع الأعمال دون إبداء الأسباب التفصيلية.

وقال بكري في بيان صحفي مقتضب: "تم حفظ الاستجواب  للمرة الثانية دون إبداء أسباب".

كان  النائب مصطفي بكري، أعلن امس  تقديمه استجواب جديد ضد وزير قطاع الاعمال ، بسبب قرار غلق مصنع الحديد والصلب بحلوان.

وأكد بكري في استجوابه الثاني، أنه بعد حفظ الاستجواب الأول فإن الاستجواب الجديد مدعوم بمعلومات وحقائق حول الأسباب التي أدت الي تصفية العمال ،مشيرا الي ان الوزير اعترف في حوارات تلفزيونية انه المسئول عن غلق المصنع.
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