مصطفى بكرى يعلق على حفظ استجوابه الثاني ضد وزير قطاع الأعمال

اعلن النائب مصطفي بكري، حفظ الاستجواب الثاني ضد وزير قطاع الأعمال دون إبداء الأسباب التفصيلية.





وقال بكري في بيان صحفي مقتضب: "تم حفظ الاستجواب للمرة الثانية دون إبداء أسباب".





كان النائب مصطفي بكري، أعلن امس تقديمه استجواب جديد ضد وزير قطاع الاعمال ، بسبب قرار غلق مصنع الحديد والصلب بحلوان.



