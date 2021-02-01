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رياضة

الشناوي يكشف آخر استعدادات الأهلي لمواجهة الدحيل القطري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:19 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب عن آخر استعدادات الفريق لمباراة الدحيل القطري في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية في الدوحة 4 فبراير المقبل.

وأكد الشناوي في تصريحات لـ موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أن المباراة ستكون صعبة للغاية خاصة وأنها في ملعب الفريق المنافس ووسط جماهيره مشددا أن التركيز ضروري للفوز بتلك المباراة. 

وأضاف أن الأهلي استعد جيدا للمباراة وشاهد العديد من المباريات للدحيل، مشددا أن الفريق تعاقد مع مهاجم ومدافع جديدن لذلك فالمباراة صعبة وتحقيق الفوز لن يكون بسهولة. 

وأكمل أنه يشعر بالفخر الشديد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالإضافة لمشاركته السابقة في كأس العالم روسيا 2018، مشددا أن المشاركة في بطولة عالمية تطلب العمل الجاد والشاق من أجل تحقيق الفوز وتقديم أداء جيد.

وتابع أن الأهلي لديه إصرار على تحقيق الفوز أمام الدحيل والتأهل لنصف نهائي البطولة والتتويج بكأس البطولة.
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