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محافظات

عقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لشئون ذوى الإعاقة في البحيرة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:29 م
الإجتماع الأول للمجلس
الإجتماع الأول للمجلس الاستشاري لشئون ذوى الاعاقة في البحيرة
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أسماء الجنبيهى

عقد اليوم الإثنين، بمكتبة دمنهور العامة الاجتماع الأول للمجلس الاستشارى  برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وبحضور كافه أعضائه، ويأتى ذلك في اطار قرار اللواء  هشام آمنة محافظ البحيرة،  بتشكيل مجلس استشارى لشئون ذوى الإعاقة لخدمة ذووى الاحتياجات الخاصة بمحافظة البحيرة وذلك برئاسة الدكتورة  نهال بلبع نائب المحافظ وعضوية كل من نائب البرلمان المختص بشئون ذووى الاعاقة ومديرى مدريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والقوى العاملة والتربية والتعليم وممثلى عن المحافظة.


وفى بداية الاجتماع نقلت نائب المحافظ تحيات اللواء محافظ البحيرة وتأكيده على دعمه ورعايته للمجلس لدوره الهام فى خدمه أبنائنا من ذوى الإعاقة .


  كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشه مهام المجلس ومنها الآتي :- 

-  مراجعة القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشان ذوى الاعاقة والالتزام بها.

- رصد أعمال الاتاحة المطلوب تنفيذها فى جميع المبانى الحكومية وخاصة الجديدة منها.

- إقامة فعاليات ثقافية وفنية ورياضية واجتماعية بشكل دورى بالمحافظة ونشر ثقافة رؤية مصر 2030  والاهتمام بالدمج ونشرها بين جميع فئات المجتمع
التواصل مع مجالس الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة لتكوين مجموعات من المهتمين والمتميزين بمجال المشاركة المجتمعية وشئون الإعاقة.

- بحث حالات المتقدمين للوظائف المختلفة والطلبات الإجتماعية والعرض على متخذي القرار لإستيفاء نسبة ال ه%.

- المشاركة في جميع الأنشطة والمؤتمرات التی تقام داخل وخارج جمهورية مصر العربية والإستفادة من الخبرات في مجال شئون الإعاقة.

- تجهیز مکتبة ومجلدات لتكون مرجع أساسي في كل ما يخص شئون الإعاقة.

- المشاركة في إقتراح عدد من المکرمین من الأمهات والأسر من ذوى الهمم في إحتفالیات الأم المثالية وإحتفاليات الأسرة المصرية.

- بحث أحوال المتضررين من الظروف الإستثنائية التي قد تحدث في البلاد من أصحاب الهمم وذوی الإحتياجات الخاصة.

- التواصل مع المؤسسات المختلفة ورجال الأعمال دون إنتماءات سياسية أو حزبية لتقديم الدعم المطلوب للفئات المستهدفة

حيث أكدت نائب المحافظ على الالتزام بتنفيذ مهام المجلس مع وضع برنامج عمل محدد المهام لكل أعضائه لتحقيق الأهداف المرجوه منه، مع عقد اجتماع شهرى لعرض ما تم من إجراءات ووضع تكليفات لكل عضو فى بالمجلس والعمل من خلال 6 محاور اساسية ( الرياضى -  الثقافة والفنون - التمكين الاقتصادى - المشروعات الصغيرة والمتوسطة - التدريب ورفع الكفاءة - الصحة - التكافل الاجتماعي).

وكذا تسليط الضوء وبلورة كل ما يخص الأنشطة التى تدعم مجال ذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على محو امية من لا يستطيع القراءة والكتابة منهم
كأحد المحاور والتوجيهات الأساسية للرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم ورعاية ذوى الهمم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم ودمجهم فى المجتمع.



عقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لشئون ذوى الإعاقة في البحيرة
عقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لشئون ذوى الإعاقة في البحيرة
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