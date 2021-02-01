البنك الدولي يتعهد برصد 12 مليار دولار لشراء لقاح في أفريقيا

أعرب البنك الدولي عن استعداده للالتزام بمبلغ 12 مليار دولار أمريكي كقروض ميسرة لمساعدة البلدان الأفريقية في الحصول على لقاحات أجنبية.





وخلال اجتماع افتراضي حول استراتيجية تمويل ونشر لقاح كوفيد -19 في إفريقيا، أبلغ البنك الدولي أن مشاريع تمويل اللقاحات الطارئة في إفريقيا، بما في ذلك غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والنيجر وموزمبيق وتونس وإسواتيني وكابو فيردي.





وأضاف أن "الأموال متاحة الآن، وبالنسبة لمعظم البلدان الأفريقية ، سيكون التمويل على شكل منح أو بشروط ميسرة للغاية" متابعا أن "مؤسسة التمويل الدولية تعمل على تعبئة التمويل لإنتاج اللقاحات والعلاجات التي تركز على البلدان النامية".









ومنذ تفشي كورونا - كوفيد 19 في مارس الماضي، خصص البنك 25 مليار دولار للدول الأفريقية لدعم تعافيها الصحي والاقتصادي، ونتوقع تخصيص 15 مليار دولار إضافية بحلول يونيو.





وأبلغ رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، الاجتماع قائلا "في تنفيذ برامج اللقاحات لدينا، نحن نعمل بشكل مباشر مع الحكومات ، بما في ذلك تمويل مشترياتها من الشركات المصنعة للقاحات وعبر كوفاكس؛ لجهود النشر، نحن نعمل مع شركاء مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ".





واضاف "أحثكم على التركيز وتحديد أولويات الجهود تجاه برامج التمويل هذه، وعدم إبطاء الزخم من خلال العقود المعقدة والوسطاء"





وتابع أن "تمويلنا متاح اليوم ومصنعي اللقاحات حريصون على العمل مع البلدان في مواعيد التسليم والعقود المباشرة".





وقال إن "مديري الدول والمديرين القطريين على اتصال بكم جميعًا، ونشجع تلك البلدان التي لم تطلب بعد دعم البنك الدولي على إرسال خطاب إلى المدير القطري للبنك الدولي يطلب فيه دعم شراء اللقاح ونشره من مرفق بقيمة 12 مليار دولار، ونتطلع إلى تلقي هذه الرسائل حتى تتمكن فرقنا من دعمك على وجه السرعة".





واختتم حديث، قائلا "نحث قادة البلدان الأفريقية على التحرك بسرعة لتأمين التطعيمات لشعوبهم، والاستفادة من التمويل المتاح منا ومن الشركاء الآخرين للمساعدة في ذلك، إن مجموعة البنك الدولي على استعداد للعمل بسرعة مع عملائنا وشركائنا للاستجابة لهذا الوباء".





وتبلغ تكلفة تطعيم 60٪ من سكان إفريقيا البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة ما بين 10 مليارات دولار و 15 مليار دولار، وفقًا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض.





وقال مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا، إن القارة حصلت على 36٪ من احتياجاتها من اللقاحات، مع 25٪ من الجرعات تأتي من مبادرة كوفاكس و11٪ من برنامج منفصل للاتحاد الأفريقي، لكنها بعيدة عن بقية العالم من حيث الاستحواذ والتطعيمات، حيث أمنت الدول الأغنى اللقطات النادرة في وقت مبكر".





وتمثل جنوب إفريقيا أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في إفريقيا، ويبلغ العدد الإجمالي لحالات Covid-19 في إفريقيا حاليًا أكثر من 3.5 مليون ، وفقًا لمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا.



