ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يكشف علاقة الإخوان بعقار فيصل المحترق ..فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:15 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عقار فيصل المشتعل تم بناؤه في عهد الجماعة الإرهابية، مرددا «الجماعة تحكم.. والمخالفات والإرهاب في مصر ليل نهار».

وأضاف أحمد موسى، أثناء حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المخالفات كانت في فترة حكم الجماعة الإرهابية كثيرة؛ لافتا إلى أنها دخلت خزينة محافظة الجيزة مليار ونصف المليار جنيه رسوم جدية التصالح في المباني المخالفة.
 
وقال محافظ الجيزة، إن 145 ألف مخالفة بناء في محافظة الجيزة، منوها بأن عقار الدائري المحترق كان يحتوي على مخزن للأحذية وليس مصنعًا.

وأعلن المحافظ تحويل الموظفين والمهندسين والفنيين بحي كرادسة التابع لها العقار إلى التحقيق، لمعرفة كواليس تشييد هذا العقار المخالف.

وأوضح المحافظ أنه تم إخلاء العقار المجاور للمحترق، وتم غلق 3 عقارات أخرى، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة التي أكدت أنه لا توجد خطورة على الدائري من انهيار العقار.

وتابع المحافظ «لن نتدخل لإطفاء عقار فيصل وسوف ننظر الي ان يتم اطفاء النيران من نفسها»، منوها بأنه لا يوجد اي ميل في العقار حتى الآن. 

أغلقت قوات الأمن الطريق عند محيط البرج الذى شب به حريق بأحد مخازن الأحذية بمنطقة فيصل، فيما ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم على الطريق الدائري أمام القادم من الوراق ومحور 26 يوليو اتجاه المريوطية، بسبب الحريق.  

وأعلنت الإدارة العامة للمرور أمس الأحد عن عدة تحويلات مرورية نتيجة الحريق، حيث تم تحويل القادم من أعلى الطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمتجه إلى وصلة المريوطية، إلى النزول لمحور 26 يوليو وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تحويلات مرورية.. إغلاق الطريق الدائري في نطاق المريوطية

بسبب حريق فيصل.. تحويلات مرورية جديدة على الطريق الدائرى

تحويلات مرورية جديدة.. تعديل حركة السيارات على الطريق الدائري بمحيط العقار المشتعل

برج فيصل المحترق .. صراع مع الوقت لإنقاذ الدائري من كارثة

المرور: فتح الطريق الدائري أمام حركة السيارات بمحيط عقار فيصل المحترق.. صور

48 ساعة ومازالت ألسنة اللهب تتصاعد من عقار فيصل.. «المرور» تفتح الطريق الدائري أمام السيارات.. ومصادر ترجح عدم انهيار العقار ..صور

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك | أول ردة فعل من مصطفى محمد بعد انضمامه لـ جالطا سراي.. ومدير التعاقدات يدرس الاستقالة

بسبب كورونا .. الكويت تكشف عن شروط جديدة لدخول البلاد

مركز بحوث الإسكان يفجر مفاجأة عن عقار فيصل: آخر حاجة الهدم

زبير بيه يكشف نقاط القوة والضعف فى الدحيل.. ويؤكد: أفشة نسخة أبوتريكة الجديدة

شاهد .. لحظة سقوط سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر

وادي دجلة يتعاقد مع موهبة الأهلي في صفقة انتقال حر

Advertisements

وزيرة التضامن: صرف 100 جنيه شهريًا نقاطا إضافية على السلة الغذائية التموينية بشرطين

أحمد موسى يبكي على الهواء: الوحدة الصحية بتاعتنا ماكنش فيها إبرة ولا شاش

الصحة العالمية تعلن حصول دولتين عربيتين على آلاف الجرعات من لقاح فايزر

بخلاف زيادة يونيو.. وزير المالية يعلن عن زيادة جديدة لـ أصحاب المعاشات

استبعاد 5 نجوم من قائمة الدحيل القطري قبل مواجهة الأهلى بمونديال الأندية

مناورات عسكرية لمدة شهر.. الصين تستعد للحرب مع هذه الدولة

أخبار مشجعة.. الصحة العالمية تعلن نبأً سارًا بشأن إصابات كورونا عالميا

معفنة أم آمنة .. معلومات لا تعرفها عن الجبن الريكفورد

وزير التعليم العالي يصارح المصريين بحقيقة وضع كورونا في مصر..فيديو

زيادة المعاشات بنسبة 50% ودعم الحوامل ماديا.. بيان وزيرة التضامن للنواب

مدير إدارة الحماية المدنية سابقا يكشف سبب استمرار حريق عمارة فيصل لليوم الثالث ..فيديو

العثور على شيك بملايين الدولارات خلال مداهمة خلية إرهابية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. أحلام تتألق بإطلالة تكشف عن أنوثتها وإنقاص وزنها

ظهور نادر.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة.. شاهد

قصة سيارة غامضة طاردت سندريلا الشاشة | صور