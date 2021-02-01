أحمد موسى يكشف علاقة الإخوان بعقار فيصل المحترق ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عقار فيصل المشتعل تم بناؤه في عهد الجماعة الإرهابية، مرددا «الجماعة تحكم.. والمخالفات والإرهاب في مصر ليل نهار».





وأضاف أحمد موسى، أثناء حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المخالفات كانت في فترة حكم الجماعة الإرهابية كثيرة؛ لافتا إلى أنها دخلت خزينة محافظة الجيزة مليار ونصف المليار جنيه رسوم جدية التصالح في المباني المخالفة.

وقال محافظ الجيزة، إن 145 ألف مخالفة بناء في محافظة الجيزة، منوها بأن عقار الدائري المحترق كان يحتوي على مخزن للأحذية وليس مصنعًا.





وأعلن المحافظ تحويل الموظفين والمهندسين والفنيين بحي كرادسة التابع لها العقار إلى التحقيق، لمعرفة كواليس تشييد هذا العقار المخالف.





وأوضح المحافظ أنه تم إخلاء العقار المجاور للمحترق، وتم غلق 3 عقارات أخرى، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة التي أكدت أنه لا توجد خطورة على الدائري من انهيار العقار.





وتابع المحافظ «لن نتدخل لإطفاء عقار فيصل وسوف ننظر الي ان يتم اطفاء النيران من نفسها»، منوها بأنه لا يوجد اي ميل في العقار حتى الآن.





أغلقت قوات الأمن الطريق عند محيط البرج الذى شب به حريق بأحد مخازن الأحذية بمنطقة فيصل، فيما ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم على الطريق الدائري أمام القادم من الوراق ومحور 26 يوليو اتجاه المريوطية، بسبب الحريق.





وأعلنت الإدارة العامة للمرور أمس الأحد عن عدة تحويلات مرورية نتيجة الحريق، حيث تم تحويل القادم من أعلى الطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي على الطريق الدائري (القوس الغربي)، والمتجه إلى وصلة المريوطية، إلى النزول لمحور 26 يوليو وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.



