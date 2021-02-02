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أخبار البلد

نقيب الفلاحين لـ «صدى البلد»: 7 آلاف كيلو متر مرحلة أولى فى مشروع تبطين الترع.. والأولوية لمصدر المشاكل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:48 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن المرحلة الأولى للمشروع القومي لتبطين الترع تستهدف 7 آلاف كيلو متر طولي من الترع المصرية.

ولفت "أبوصدام" خلال تصريحات لـ "صدى البلد "، إلي أن الأولوية ستكون للترع المتعبة والتي كانت مصدرا للأزمات والشكاوي ومن المستهدف أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولي في 30 يونيه القادم.

وأضاف أبو صدام أن تبطين الترع يقضي علي عدم وصول المياه لنهايات الترع مع سرعة جريان المياه لأن التبطين يساوي بطن الترعة مما يجعل مستوى بطن الترعة في أول الترعة مثل آخر الترعة  ويوفر التبطين ملايين الجنيهات التي كانت تنفق إزالة النباتات المائية سنويا كما يوفر مليارات الكيلو مترات المكعبة من المياه التي كانت تتشرب في باطن وجانبي الترع بما يساهم في الاستفادة القصوي من المياه الموجودة كما يعطي تبطين الترع مظهرا حضاريا وجماليا يليق باتجاه الدولة نحو التطور في كافة النواحي.

وأوضح عبدالرحمن أن الحد من تسرب المياه في باطن الأرض عن طريق تبطين الترع  سوف يحد من مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية التي تتسبب في تطبيل كميات كبيرة  من الأراضي المنخفضة والمجاورة للترع  وفسادها، كما يساعد تبطين الترع في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة ونوعية المياه وضمان وصولها إلى كافة الأراضي الزراعية علي الترع بالتساوي بين المزارعين في التوقيت المناسب بالإضافة إلي تمكين المسؤولين من التحكم في كميات المياه المتاحة بدقة أكثر.

وأكد عبدالرحمن أن مشروع تبطين الترع هو أحد أهم المشاريع التي تنفذها الدولة في منظومة متكاملة لترشيد المياه والحد من الفاقد وتعظيم الاستفادة القصوي من كل قطرة مياه بحانب مشروع الري الحقلي والاتجاه لتحويل نظم الري القديمة إلي الري بالطرق الحديثة وزراعة الأصناف الزراعية الأقل استهلاكا للمياه والحد من الأصناف شرهة استهلاك المياه مع مشاريع تحلية وتدوير المياه.
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