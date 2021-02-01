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رياضة

سامي خضيرة يرحل عن يوفنتوس وينتقل إلى هيرتا برلين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:43 م
سامي خضيرة
سامي خضيرة
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إسماعيل محمود
أعلن نادي هيرتا برلين الألماني، عن تعاقده مع سامي خضيرة قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.
ووقع سامي خضيرة مع هيرتا برلين بحسب التقارير الصحفية لمدة 6 أشهر، قادمًا بشكل مجاني من يوفنتوس الإيطالي، لكن النادي الألماني لم يذكر بشكل صريح قيمة التعاقد ومدته.

وعبر خضيرة البالغ من العمر 33 عامًا عن سعادته بالانتقال لـ هيرتا برلين والعودة مجددًا للدوري الألماني بعد رحيله عنه منذ 11 عامًا.

وتوج خضيرة مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014، ولعب لـ ريال مدريد الإسباني من 2010، وحتى 2015، قبل أن ينضم لـ يوفنتوس الإيطالي.
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