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وزير الشباب والرياضة: جميع الفرق المشاركة في مونديال اليد وجهت الشكر لمصر |فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:08 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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محمود محسن
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن جميع الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد وجهت الشكر للدولة المصرية على حسن تنظيم البطولة وخروجها بهذا الشكل المبهر.

وقال "صبحي" خلال تصريحات لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، إن مصر كانت ملتزمة بجميع الإجراءات المطلوبة للحفاظ على سلامة المشاركين بالبطولة، كما أنها كانت موجودة بقوة في البطولة ذاتها، مشيرا إلى أنه بعد تشكيل اللجنة الطبية الخاصة بالبطولة والتفكير مع الاتحاد الدولى كان التوجه نحو تنفيذ الـ "full bubbles ومن خلاله تم عمل فصل للفرق المشاركة دون أن يكون هناك تجمعات واختلاط.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن فريق اليابان كان أول الفرق المتواجدة وتم العمل على وجود اتوبيس لكل فريق ويتم عمل مسحات لجميع اللاعبين والسائق وتعقيم الحقائب.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجهود الشركة الأفريقية للأمن والحراسة في خروج بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 بهذه الصورة الحضارية، مؤكدًا أن هذا ليس بجديد علي الشركة وأنها من قبل قدمت شهادة نجاحها في تنظيم أمم إفريقيا عام 2019.
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