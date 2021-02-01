بتكلفة مليون جنيه.. خطة لتطوير وتجميل مدينة باريس في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم الاثنين، بدء تنفيذ خطة لتطوير وتجميل المدينة بتكلفة مليون جنيه.





قال كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الاثنين، إنه تم البدء في تنفيذ خطة التطوير حيث بدأ العمل في إنشاء حديقة بالمنطقة الشرقية للمدينة على مساحة ٢ فدان بتكلفة ٣٤٠ ألف جنيه، لخلق متنفس حضاري للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.





أضاف، أنه يجري أيضًا استكمال الممشى السياحي بواقع ١٥٠ مترًا ليصبح إجمالي طوله ٧٥٠ مترًا، وذلك بتكلفة ٣٧٥ ألف جنيه، فضلًا عن تطوير وتجميل مدخل شارع الوحدة المحلية بتكلفة ٣٥٠ ألف جنيه، وذلك لإبراز المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.





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من ناحية أخرى تستكمل محافظة الوادى الجديد خطتها الشاملة للقضاء على العشوائيات وذلك من خلال تنفيذ بروتوكول تعاون للقضاء على العشوائيات بالمحافظة بقيمة 170 مليون جنيه والذى وقعته المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق غير المخططة بالمدينة والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين.





وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، أنه يجرى تنفيذ مشروع تطوير حي القلقان الشرقي بمدينة الخارجة بتكلفة تقديرية حوالى 2 مليون جنيه ويشمل إحلال شبكة الصرف الصحي ودهان واجهات المباني وتركيب انترلوك بالشوارع وتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة، كما يجرى دراسة تطوير منطقة حي المشاريع وذلك لمعاينة مباني الخطورة الداهمة من الطوب اللبن الموجودة بالمنطقة، ودراسة إمكانية توفير بديل آمن للمواطنين و ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة لحصر كافة مباني الطوب اللبن علي مستوي مدينة الخارجة كمرحلة أولى، ووضع خطة لأعمال الإحلال والتجديد بالتنسيق مع أهالي المنطقة.





أضاف المحافظ أنه جرى الانتهاء من تطوير منطقة الشيخ ميمون ومنطقة مشربية غيث بمدينة الخارجة القديمة ضمن المناطق المحصورة ضمن المناطق غير المخططة وتقع داخل منطقة البلد القديمة وهى أصل المدينة القديمة بالخارجة وكانت حالة المبانى بها تتفاوت ما بين مبانى من الطوب اللبن أو الهياكل الخرسانية والحوائط الحاملة وتعانى المنطقة من تدهور حالة المرافق، وتبلغ مساحة منطقة التطوير 30 فدانا وبإجمالى عدد سكان نحو 2000 نسمة وعدد المبانى 320 مبنى.