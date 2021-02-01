"مشروعات البرلمان" تدعم مبادرة وزارتي "الصناعة" و"الزراعة" لدعم "حياة كريمة" في الريف

انتهت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين بحضور السيد القصير وزير الزراعة، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة علي أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز البحوث الزراعية للعمل ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير 1500 قرية بالريف المصري.





وقال "مرعي" إن تم الإتفاق علي اختيار قريتن من الوجه القبلي وقريتين من الوجه البحري لتنفيذ المبادرة ثم إعداد دراسة عن ذلك وما انتهت إليه لعرضها علي اللجنة خلال شهر مشيرًا أن المشروعات تتعلق بالإنتاج الزراعي والحيواني، ومشروعات صناعات غذائية وتدوير مخلفات والتنمية الريفية، لذلك نحن على استعداد أن نقدم دعم فني ودراسات جدوى والإشراف على المشروع





وأكد "مرعي" أنه سيتم عقد جلسات إستماع تحضرها المحافظات لتعميم التجربة ضمن القري التي تدخل في حيز مبادرة "حياة كريمة".





ووجه "مرعي" الشكر لوزير الزراعة السيد القصير، ونفين جامع وزيرة الصناعة علي الوصول لفكرة البروتوكول بين الوزارتين من أجل المساهمة في مبادرة حياة كريمة وتدريب الشباب بالقري من خلال اقتراح المشروعات وتقديم الدعم الفني ودراسات الجدوى، لمساعدة الشباب وتوفير فرص عمل لهم.





وأكد "مرعي"، أن المشروع القومي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا تطويرا شاملا يعد استكمالا لإنجازات الدولة المصرية التي تساعد على استقرار وتصاعد معدل تحسن الاقتصاد والنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري وتوفير الخدمات الأساسية له مشيرًا إلي أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" قادرة علي تغيير وجه الريف المصري وإحداث نقلة نوعية كبيرة له وللقاطنين بهذه القري والنجوع والكفور.