قالوا لـ صدى البلد.. تطورات الحالة الصحية لـ عادل الفار.. أزمة ميراث أحمد زكى

أدلى عدد من نجوم الفن بتصريحات خاصة لـ "صدى البلد" سواء عن أعمالهم الجديدة أو عن الموضوعات الأكثر إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





عادل الفار :

كشفت ايمان ابنة الفنان عادل الفار عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد تعرضه لغيبوبة داخل أحد المستشفيات، والتى تسببت فى دخوله العناية المركزة.

وقالت إيمان فى تصريح خاص لـ "صدى البلد": إن والدى يستجيب بشكل كبير للعلاج وتتحسن حالته الصحية كثيرا، حيث بدأ يستعيد جزءا كبيرا من الوعى ويدرك لمن حوله.

وأضافت إيمان: أن والدها مازال حتى الآن فى العناية المركزة، رغم أن حالته الصحية تتحسن، وأوضح الأطباء أن فى حالة تقدم حالته الصحية يتم نقله إلى غرفة عادية.

وكشفت مصادر مقربة من الفنان عادل الفار عن بعض تفاصيل الأزمة الصحية التى تعرض لها، والتى كانت سببا فى انتقاله الى المستشفى واحتجازه فى العناية المركزة.

وقالت المصادر لـ "صدى البلد": إن الفنان عادل الفار تعرض الى غيبوبة بسبب أزمة فى الكبد، وهو الأمر الذى تطلب نقله الى المستشفى وتم احتجازه فى العناية المركزة.

وكا الفنان عادل الفار قد حل ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد.

وقال عادل الفار أثناء اللقاء: "الأول كان الكل بيسأل عليا لكن دلوقتي محدش بيسأل عليا .. حسيت إن الوسط ده غدار .. لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة، وبقولهم لازم يبقى فيه ود وحب وتواصل ونسأل على بعض ولو حد عنده مشكلة نحلهاله".

يذكر أن بداية التحاق عادل الفار بالمجال الفني جاءت بالصدفة عن طريق صديق له دعاه لحضور حفل زفاف، وطلب منه عرض مونولوج خاص به أمام الحاضرين، وكان في ذلك الوقت ما زال في مرحلة الثانوية العامة.





أحمد زكى :

تعرضت منى شقيقة الفنان الراحل أحمد زكى للاصابة بفيروس كورونا.





وقالت منى فى تصريح لـ "صدى البلد" إنها تعرضت للإصابة بفيروس كورونا وملتزمة حاليا بالعزل المنزلى وتشعر حاليا باستقرار حالتها الصحية والأمور تسير على ما يرام وتتعافى من الفيروس بشكل تدريجي.





يذكر أن منى هى إحدى شقيقات الفنان الراحل أحمد زكى والتى كانت قريبة منه.





وكان الفنان محمد رمضان قد قرر تقديم عمل درامى عن الفنان أحمد زكى إلا أن تم تأجيله إلى العام المقبل بسبب أن العمل يحتاج إلى وقتا طويلا لتجهيزه.





ميراث أحمد زكى :

أصدرت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة حكما برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي.





وقال المحامي محمد حسن الأنور إنه صدر اليوم الحكم بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم فرض الحراسة لصالح شقيقات أحمد زكي على تركة الفنان الراحل يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات، ولم يرتض رامي عز الدين هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف واليوم صدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم الحراسة.





وقالت ايمان عطية شقيقة أحمد زكى لـ "صدى البلد" : قمنا برفع دعوى قضائية من أجل الحصور على مقتنيات الفنان أحمد زكى ورغم من صدور حكما لصالحنا الا اننا لا نعرف مقتنياته.





واضافت ايمان ان ما تردد بشان مقتنيات احمد زكى هو ان شقيق الفنان الراحل هيثم احمد زكى "رامى بركات" عرض عليه من احد الاشخاص فى الخليج أن يحصل على المقتنيات مقابل مبلغ كبير من المال ولكن لا نعلم مدى صحة هذا الأمر.





وتابعت : أرغب فى تنفيذ وصية شقيقى قبل موته عندما قال حافظوا على تاريخي".





سميرة عبد العزيز :

كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز في لقاء خاص بـ صدى البلد أسرارا لأول مرة عن والدة أم كلثوم التي أدت دورها في المسلسل الشهير "كوكب الشرق" الذي روى قصة حياة أم كلثوم وقامت ببطولته صابرين.





وقالت سميرة عبدالعزيز إن والدة أم كلثوم كانت حنينة جدا على ابنتها، دون أن تفوت لها أي حاجة، وكانت يوم حفلتها الغنائية تجهز الأكل بيدها و تغطيه بإيشارب حتى لا يعرف أحد ماذا تأكل أو تشرب.





وأضافت "ولما كان حد يسلم على والدة أم كلثوم كانت تضع الطرحة على يدها قبل السلام لأنها لم تكن تصافح أحدا باليد".









وحلت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة، تحدثت خلالها عن كواليس اختيارها بالتعيين في عضوية مجلس الشيوخ، والدور الذي تنشد لعبه بالمجلس النيابي الموقر.





و تطرقت خلال حديثها إلى العديد من القضايا المهمة على الصعيد الفني، ومدى تأثير وأهمية الفن في المجتمع، وتصورها لما قد تشهده الفترة المقبلة من تغيرات.





وأكدت الفنانة القديرة على أهمية المسرح المصري، ودعمه مستقبلا، ليعود إلى سابق عهده، بالإضافة إلى حديثها عن بعض كواليس أعمالها الفنية التي تكشف عنها لأول مرة.





وعبرت عن فخرها بالمشاركة في العرض المسرحي "الوصية" على خشبة المسرح القومي، الذي يعتبر ملحمة وطنية في حد ذاته، عن استشهاد الجندي محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله.