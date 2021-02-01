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توك شو

فاقد البصر.. ابن شعبان عبد الرحيم يرثي والده بأغنية مؤثرة.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:21 م
سيد شعبان عبد الرحيم
سيد شعبان عبد الرحيم
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هاني حسين
أجرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة " النهار"، مجموعة من اللقاءات مع أبناء الفنان الراحل  شعبان عبد الرحيم، ومنهم ابنه سيد الذي كان يعمل في فرقة والده وهو فاقد للبصر.

وقال سيد شعبان عبد الرحيم "كنت عايز ابيع الأورج بعد وفاة أبويا، ومينفعش العزف على الأورج مع مطرب تاني غيره".

وأضاف سيد شعبان عبد الرحيم "كنت بشتغل مع أبويا منذ عام 2002 وكان عندي ساعتها 14 سنة"، وقام سيد ابن شعبان عبد الرحيم بغناء أغنية يرثي فيها والده بكلمات مؤثرة.

ومن جانبه، قال إسلام خليل، مؤلف أغاني شعبان عبد الرحيم وصديق عمره، إن الراحل شعبان عبد الرحيم كان بمثابة أب وصديق وعشرة عمر.

وأضاف إسلام خليل "كنت متواجدًا دائما في أي مكان يتواجد فيه شعبان عبد الرحيم"، مضيفا "فتاة لبنانية ادعت الزواج من شعبان عبد الرحيم وانها لها نصيب في الميراث، والفتاة غاوية شهرة فقط".

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