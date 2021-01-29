زواج أم صداقة.. القصة الكاملة لأزمة منار حمزة مع ورثة شعبان عبد الرحيم بعد إعلان حقها فى فيلا شعبولا

فجرت المطربة اللبنانية منار حمزة مفاجأة من العيار الثقيل ، كشفت من خلالها أن عصام نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم يرفض منحها حقها في الميراث.





وقالت منار حمزة في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أنها منذ وفاة شعبان عبد الرحيم وهي متواجدة في الولايات المتحدة وانها عندما قررت الحصول على حقها منعها عصام ابن شعبان عبد الرحيم.





وأكدت منار حمزة انها لم تتزوج من شعبان عبد الرحيم بل كانت تربطه بها صداقة قوية وقام بتسجيل فيلا باسمها بينما يرفص نجله منحها حقها.





يشار الى أن منار حمزة شاركت في ديو غنائي مع شعبان عبد الرحيم في أغنية " هتجوز لبنانية".





رد ورثة شعبان عبد الرحيم على منار حمزة :

وتسبب حديث منار حمزة فى حالة من الجدل الواسع بعد إعلان زواجها من الفنان الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم وأنها تبحث عن حقوقها فى ميراثه الشرعى فضلا عن أنها تؤكد على وجود مستندات تمتلكها خاصة ببيع الفيلا الخاصة بالفنان الراحل لها.

وهو الأمر الذى أثار حفيظة ورثة الفنان الراحل، وهما عصام شعبان وشقيقه عدوية وهو ما أكده مصدر مقرب منهم لـ "صدى البلد" وان كل ما تفعله المطربة اللبنانية مجرد نوع من الشهرة وان ما تقوله غير صحيح وعار تماما من الصحة وليس هناك ما يثبت هذا الأمر وفى حالة ذلك عليها أن تسلك طريق المحاكم.

وأضاف المصدر: أن ما قالته منار غير منطقي وفى حالة ما اذا كان حقيقيا لماذا تطالب بحقها فى هذا التوقيت خاصة أن الميراث بالفعل تم تقسيمه بين ورثة الفنان الراحل فضلا عن أن شعبان عبد الرحيم لا يمكن أن يكون تزوج من المطربة منار خاصة أنه كان يعيش على ذكرى زوجته وام أولاده.





من هى المطربة اللبنانية منار حمزة :

وتصدرت المطربة منار حمزة تريند جوجل بعد ان اعلنت عن حقها فى الميراث شعبان عبد الرحيم وهو الامر الذى دفع الكثير من محبى شعبان عبد الرحيم البحث عن معلومات تكشف عن شخصية المطربة اللبنانية.





- تعيش الفنانة والمطربة منار حمزة فى لبنان.





– يتابع حسابها على «فيسبوك» أكثر من 13 ألف متابع.





– اشتهرت فى العالم العربى من خلال الدويتو التى قامت بالغناء فيه، مع المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، فى كليب "هاتجوز لبنانية".





– استعانت بسيارة الفنان رشدي أباظة في تصوير كليب أغنيتها التى تحمل اسم "كل لما يوحشنى حبيبى"، وحولت السيارة إلى حمام سباحة.





– تحدثت عن تعرضها لواقعة اغتصاب من 3 شبان، حين تواجدت في سوريا رفقة مدير أعمالها، التي ترجع لعام 2009.





– أحيت حفل رأس السنة عام 2018، في أحد فنادق القاهرة، وأطلت وقتها بفستان من تصميم محمود غالى.



