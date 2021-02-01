أصل الحكاية| النجوم اليابانية تلمع برفقة هذه السيارة .. فما هي ؟

رحلة اليوم سوف تأخذنا إلى بعيد، لنربط سويًا احزمة الأمان ونطير إلى إحدى الدول العريقة، ربما يصفها البعض بالتنين، أو الساموراي، و لعلك تذهب إلى عالم الطهي و تتذكر السوشي اللذيذ بداخل أحد ضواحي العاصمة طوكيو، فنحن الآن داخل الإمبراطورية اليابانية.





استطاعت دولة اليابان أن تحقق نجاحا كبيرا في العديد من المجالات، و ترجمت ذلك من خلال تكنولوجيا التصنيع، و الأيدي العاملة الماهرة، و أصبح هناك باقة مختلفة من العلامات التجارية الشهير، تندرج تحت قائمة العملاق الياباني.





ولعل من أبرز القدرات اليابانية في عالم التصنيع، هي تكنولوجيا المحركات و عالم السيارات، و التي نراها بأعيننا في مختلف دول العالم، و من بين تلك المحركات اليابانية نجد علامة بارزة عبارة عن نجمة مكونة من 4 زوايا، و يتفرق بجانبها 5 نجمات أخرى، جميعهم يتمتعوا باللون الأصفر تدعمهم خلفية زرقاء.





و نجمة الوحش الياباني في هذه القصة هي علامة شركة "سوبارو" الرائدة، والتي يعود تاريخ انشائها في عام 1917 ، و كانت متخصصة في إنشاء الطائرات الصغيرة، ثم توسع نشاط الشركة لكي تدخل مجال تصنيع السيارات في عام 1953، و تطلق أول محرك لها في عام 1954 و كانت قدراته الفنية بسعة 1500 سي سي، لتنفرد منذ ذلك الوقت بالعديد من الإصدارات القوية والتي تنوعت قدراتها.







