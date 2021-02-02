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ثقافة

رانيا يحيى تشارك في المائدة المستديرة "بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي في عصر المنصات الرقمية"

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 02:20 ص
رانيا يحيى
رانيا يحيى
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تشارك الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، في المائدة المستديرة التى تقيمها لجنة الإعلام بالمجلس، بالتعاون مع لجنة الشباب، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان "بناء الإنسان وقيم التواصل الاجتماعي في عصر المنصات الرقمية"

تعقد المائدة المستديرة في تمام الواحدة من ظهر اليوم، الثلاثاء، الموافق 2 فبراير 2021؛ في قاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تدير المائدة: أنس الوجود رضوان، منسق المائدة وعضو لجنة الإعلام، ويشارك بها كل من: "أحمد الفقي، الدكتور حسين حسني، الدكتورة حنان يوسف، راني فهمي، سارة رياض، عمر عماد، كريم بهيج، المهندس محمد الحارثي، محمد يحيى، مريم طارق، الدكتورة منى الحديدي، مؤمن ممدوح، ندى غراب".

كما يحضرها أعضاء لجنتي الإعلام والشباب بالمجلس، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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