بعد توجيهه باستكمال تطوير المناطق السياحية والأثرية.. نواب: استعادة الرونق التاريخي للدولة خطوة صائبة.. وانتعاش القطاع السياحي ينعش الاقتصاد

أحمد إدريس: مصر تمثل ثلث آثار العالم.. واستعادة الرونق التاريخي لها خطوة صائبة

أمين مسعود: الدولة تعمل على إعادة السياحة لوضعها الصحيح.. وانتعاشها ينعش الاقتصاد

عبلة الألفى: الدولة تضع خطط مبتكرة للترويج للسياحة.. والفترة المقبلة ستشهد انتعاشة في القطاع





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة "الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار".





ووجّه الرئيس بمواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوي الجمهورية بالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، في إطار استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية، ولإبراز ما تذخر به مصر من إرث ثقافي وحضاري عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خاصةً في القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، لتكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالي ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى





ومن هذا المنطلق، أكد عدد من النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على على أهمية استكمال المشروعات والأنشطة الخاصّة بالمجال السياحي والأثري على مستوى الجمهورية، مشيرين إلى أن وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية أدت لاختيار مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية الآمنة في الفترة السابقة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا





وفي هذا السياق، أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، على أهمية استكمال المشروعات والأنشطة الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوي الجمهورية، مشيدًا بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها اليوم بشأن استكمال خطة الدولة في متابعة الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار.





وأفاد "إدريس"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة تمتلك العديد من المعالم الأثرية، حيث تمتلك ثلث آثار العالم المتواجدة في العديد من المحافظات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على استعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية لتكون وجهة مشرفة لمصر أمام العالم أجمع.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة السياحة والأثار برغم التداعيات التي حدثت بسبب انتشار فيروس كورونا الأ أنها استطاعت أن تستكمل خطتها في فتح المزيد من المتاحف على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى افتتاح متحف شرم الشيخ الذى جعل تلك المدينة أول مدينة تجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية معًا.





وتابع:" نحن نتظر العديد من الانجازات في تلك المجال خلال هذا العام، فمصر تسعى لتحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030 " .





وبدوره، علّق النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها اليوم بشأن استكمال خطة الدولة في متابعة الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار، قائلًا" القطاع السياحي أبرز القطاعات التي حدث بها طفرة حقيقة من أجل تحقيق عائد اقصادي يتناسب مع قيمة الدولة سياحيًا" .





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن تخطو خطوات متتالية في كافة القطاعات للوصول لأفضل مكانة اقتصاديًا وسياسيًا وسياحيًا، لافتًا إلى أن الدولة نجحت في في استعادة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي مما جعلها تسعى للاستعادة الوجهة السياحية أيضًا.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي اليوم بشأن مواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوي الجمهورية تؤكد ذلك، مشيرًا إلى أن جهود وزارة السياحة والاثار خلال الفترة الماضية أدت لاختيار مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية الآمنة في الفترة السابقة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.





وقال، إن الدولة قامت خلال العام الماضي فقط بإعادة تصنيف الفنادق، بالإضافة لتدشين المبادرات التي تسعى لتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، منوهًا إلى أن الفترة المقبلة سوف يزداد الاقبال على مصر أكثر من قبل السائحين.





من جانبها، أشادت النائبة عبلة الألفي ، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها اليوم بشأن استكمال خطة الدولة في متابعة الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار، لافتة إلى أن الدولة تضع خطط واستراتيجات مبتكرة للترويج للسياحة المصرية وهذه القرارات تؤكد ذلك.





وأكدت "الألفى"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، على الدولة اتجهت للاهتمام بالسياحة الدينية والثقافية في الآونة الأخيرة وذلك بهدف الوصول إلى كافة السائحين، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدنا تطوير الأماكن الأثرية والتاريخية في كافة المناطق الإسلامية.





ونوهت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة السياحة والآثار تقوم بالبحث عن عدد من المواقع الأثرية لإمكانية إدراجها على القائمة وتطوير الخدمات السياحية بها، موضحة أن مصر تعد من أفضل الوجهات السياحية نظرًا لتجمع كافة أنواع السياحة بها.