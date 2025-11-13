قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

المنوفية : توفير 20 فرصة عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

أعلن اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن توفير 20 فرصة عمل لذوى الهمم بـعدد من الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص بنطاق المحافظة وذلك بالتعاون مع مديرية العمل.

وًأكد أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتوفير فرص عمل حقيقية لتلك الفئة من مختلف الأعمار والمؤهلات للمساهمة في تحسين مستوي المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

فيما وجه محافظ المنوفية  مدير مديرية العمل بتكثيف الجهود في خدمة ذوى الهمم لإتاحة العديد من فرص العمل وكذا التدريب المستمر لصقل مهارتهم ، مضيفا إلي أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لن تدخر جهداً في تقديم الرعاية والاهتمام بذوي الهمم باعتبارهم شريكاً أساسياً وفعالاً في تنمية المجتمع.

وقد أوضح مدير مديرية العمل أن المديرية في تواصل مباشر ودائم مع شركات القطاع الخاص لإعداد حصر شامل وبصفة دورية لكافة الوظائف المتاحة بمختلف التخصصات المتنوعة لتوفير فرص عمل جادة للشباب وفقاً للاشتراطات والضوابط المنظمة في هذا الشأن ، وذلك ضمن رؤية الدولة المتكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كافة نواحي الحياة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية فرص عمل ذوي الهمم

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

