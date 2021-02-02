سلسلة محاضرات أونلاين بين كلية التجارة بحلوان وجامعة سيمبيوزيس بالهند

أعلنت جامعة جامعة حلوان ، أنه فى إطار جهود التدويل الافتراضى للأنشطة التدريسية، نظم مكتب العلاقات الدولية سلسلة محاضرات افتراضية بالتعاون مع جامعة سيمبيوزيس بالهند وكلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واشراف الدكتور صلاح الدين اسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.





قام بإلقاء المحاضرات مجموعة من أساتذة الجامعة الهندية لطلاب كلية التجارة وإدارة الاعمال وذلك خلال الفترة من 27 الى 31 يناير 2021، وقد حضر هذه المحاضرات طلبة اللغات والبرامج الجديدة بالكلية.





تضمنت سلسلة المحاضرات تدريس 4 محاضرات افتراضية، بدأها الدكتور رامكريشنا مانتكر بعنوان “logistics Industry in India: Overview of the sector& its contribution to economic sector” ثم محاضرة اخري بعنوانChannel Distributions: Concepts, theory and case studies”," قدمتها الدكتورة ياشومانديرا خردي و محاضرة اخري قدمتها الدكتورة خشبو ثاداني بعنوان "Introduction to the logistics sectror and the role of logistics sector in development” واختتمت سلسلة المحاضرات بمحاضرة “Entrepreneurial ecosystem in india:Strucure& Cases” بإدارة الدكتور سوريدندرا كانسارا.





أشارت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بأن هذه السلسلة من المحاضرات هي اول تعاون دولي بين جامعة حلوان وجامعة سيبميوزيس بالهند وتلقي مكتب العلاقات الدولية ردود أفعال إيجابية تفاعلية من الطلاب لهذا النوع من الأنشطة كما أعربوا عن بالغ سعادتهم لوجود مثل هذه الأنشطة التي ساهمت في زيادة المعرفة و أكساب المهارات اللازمة والداعمة والتى تسهم بشكل كبير فى التأهيل لسوق العمل عن طريق هذه التجربة الفريدة.