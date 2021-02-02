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أخبار العالم

بسبب قرب دخول مسبار الأمل للمريخ .. نداء عاجل من حاكم دبي للشعب الإماراتي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 09:55 ص
محمد بن راشد
محمد بن راشد
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محمود نوفل
وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نداء عاجلا لجموع الشعب الإماراتي. 

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فقد جاءت تلك الدعوة بالتزامن مع بدء العد التنازلي لوصول مسبار الأمل إلى المريخ حيث دعا  شعب الإمارات وشعوب الوطن العربي إلى المشاركة في اللحظة التاريخية، والاحتفال بها كأول إنجاز في تاريخ الأمة العربية، يسهم في وضع العالم العربي على خريطة التميز المعرفي ويسهم في تعزيز قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة.

ومن المتوقع أن يدخل مسبار الأمل الإماراتي مدار المريخ في التاسع من فبراير، بعد رحلة استغرقت سبعة شهور قطع خلالها 493 مليون كيلومتر، بمتوسط سرعة يُقدر بـ 121 ألف كيلومتر في الساعة. 

وتعد مرحلة دخول المسبار مدار الكوكب الأحمر الأهم والأخطر في رحلة المسبار، إذ تصل نسبة النجاح فيها 50%.

وتستهدف المهمة العلمية لمسبار الأمل الإماراتي توفير بيانات علمية لم توفرها المهمات المريخية السابقة، حيث سيوفر المسبار صورة هي الأشمل من نوعها للظروف الجوية والتغيرات المناخية على الكوكب الأحمر ومراقبة الطقس على مدار اليوم وبين فصول السنة المريخية الممتدة إلى 687 يومًا بحسابات كوكب الأرض.
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