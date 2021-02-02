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أخبار البلد

وزير النقل : 20 مليار جنيه لتطوير ميناء العين السخنة لخدمة التجارة العالمية وربطه بالقطار الكهربائي السريع

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:13 ص
جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم
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حمادة خطاب
تفقد  الفريق مهندس  كامل الوزير  وزير النقل يرافقه المهندس  يحيى زكي  رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحضور الاستتشاري المصري  لمشروع تطوير ميناء العين السخنة و رؤساء  عدد 42 شركة مقاولات مصرية وطنية ستقوم باعمال التنفيذ طبقًا للمخطط العام حيث تقوم 12 شركة بتنفيذ أعمال الأرصفة والساحات الخلفية و30 شركة لأعمال الحفر والتكريك.

أكد الوزير خلال جولته على ضرورة الانتهاء من كافة  أعمال الانشاء والتطوير   التي تبلغ تكلفتها 20 مليار جنيه خلال عامين تزامنًا مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة /الاسكندرية / العلمين الجديدة ) طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بحيث يكون المشروع متكاملًا خاصة وأن منظومة القطار الكهربائي السريع تشمل نقل البضائع من ميناء السخنة إلى جانب نقل الركاب إلى أنحاء الجمهورية، وفقًا لمسار القطار ، مضيفًا أن هذه الجولة تجسد التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات القومية خاصة مع الأهمية الكبرى لتعظيم وتطوير كافة الموانئ المصرية على البحرين الأحمر واالمتوسط لزيادة الناتج القومي ورفع تصنيف الموانئ المصرية ضمن الموانئ على المستوى العالمى. 

من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أن هذا التعاون هو بداية جديدة لمشروع ضخم في ميناء العين السخنة وبجهد مشترك مع وزارة النقل وبتنفيذ بأيادٍ مصرية وطنية ،وذلك لتحقيق أعلى معدلات للتنمية وتحويل ميناء العين السخنة إلى مركز لوجيستي إقليمي وإفريقي لخدمة حركة التجارة العالمية.
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