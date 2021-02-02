مكتبة مصر الجديدة تنظم معرضين لـ زكي نجيب محمود وجمال حمدان

تنظم جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمى معرضين للكتاب يضمان أهم مؤلفات كلا من الأديب زكى نجيب محمود والمفكر جمال حمدان ، وذلك فى مكتبة مصر الجديدة.





ويهدف المعرضين الى تعريف النشء والشباب بأدباء كانا لهما دورًا كبيرًا فى إضفاء أجواء التنوير والمعرفة لأكثر من قرن من الزمان، فكلاهما كان مثقفا كبيرا وباحثا دءوبا، ، كانا غزيرا الإنتاج الادبى ، كانا ملء السمع والبصر فى مصر والعالم العربى.





و قال الدكتور نبيل حلمى إن المعرض الاول تم افتتاحه امس الاثنين احتفاء بذكرى ميلاد الكاتب والمفكر زكى نجيب محمود (1 فبراير 1905م / 8 سبتمبر 1993م)،ويستمر على مدار اسبوع ،مشيرا الى ان نجيب محمود علم من اعلام الفكر والفلسفة فهو مفكر وفيلسوف مصري، يلقب بأديب الفلاسفة لاشتغاله بالأدب والفلسفة في نفس الوقت، ورائد التيار العلمي في النهضة العربية في القرن العشرين.





وترك زكي نجيب محمود أكثر من أربعين كتابا في ميادين مختلقة من الفكر والأدب والفلسفة، في مقدمتها المنطق الوضعي في جزأين، وخرافة الميتافيزيقا، ونحو فلسفة علمية، حياة الفكر في العالم الجديد، ، وقشور ولباب، وتجديد الفكر العربي، المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري،. وإلى جانب ذلك ترجم إلى العربية عددا من عيون الفكر الغربي ، مثل محاورات أفلاطون، وتاريخ الفلسفة الغربية، والمنطق "نظرية بحث" ، كما قدم زكي نجيب محمود سيرته الذاتية في ثلاثة كتب هي: قصة نفس، وقصة عقل، وحصاد السنين .





وأوضح الدكتور نبيل حلمى أن المعرض الثانى سيتم افتتاحه بعد غد الخميس، ويقام على مدار اسبوع ، لإلقاء الضوء على مشروع المفكر جمال حمدان وانتاجة الفكري .. من خلال مؤلفاته المختلفة فهو أول من كتب عن «الجغرافيا السياسية» وتحدى ادعاءات اليهود.. وقدم لمصر والعالمين العربي والإسلامي أعمالًا فكرية سبقت عصره بسنوات كبيرة.





يذكر ان جمال حمدان تناول في كتاباته تحليلًا جغرافيًا سياسيًا فريدًا لم يكن لأحد من قبله أن يتناوله بهذه الدقة، وخاصة لأنه قد تزامنت حياته مع حركة تحرر مصر من الاحتلال الإنجليزي، وبزوغ فجر ثورة يوليو 1952 م .





وربما كان شغفه الشديد الجغرافيا وعلم أصول الأجناس هو ما دفعه لبحث تاريخ مصر أولًا، وتحليله من زوايا بخلاف الخرائط وأسماء الحكام والساسة ، في أحد أهم وأكبر أعماله (شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان ) ،ونشر لأول مرة كتابًا كاملًا عام 1967، ثم تحول الى موسوعة في أربعة مجلدات لا تخص الجغرافيا وحدها؛ وإنما قراءة لماضي البلاد ومستقبلها .





ومثلما حللت أعمال جمال حمدان الطبيعة السياسية والفلسفية لجغرافيا مصر وما يجاورها من دول؛ كان للدولة اليهودية المزعومة نصيب الأسد في دراساته وتحليلاته ، كما فرق بوضوحٍ بين اليهود كأهل دين سماوي، وبين "المشروع الصهيوني" الذي قام على ادعاءات تاريخية وجغرافية ليست حقيقة.