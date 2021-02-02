إزالة 52 حالة تعد على الأرض الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف ، وأنه يولي اهتماما كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

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إزالة 6 حالات تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن المديرية خلال شهر يناير2021 م ، قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية ، وتمكنت من إزالة 52 حالة تعدي واقعة على مساحة ( فدان و23 قيراط و5 أسهم) أراضي زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم إزالة 5 حالات تعدي على الأرض الزراعية بمركز ومدينة الزقازيق واقعة على مساحة 3 قيراط و22 سهم، وإزالة حالتي تعدي بمركز ومدينة منيا القمح علي مساحة قيراط و2سهم، وإزالة 7 حالات تعدي بمركز بلبيس علي مساحة 2 قيراط ، وإزالة 10حالات تعدي بمركز أبو حماد علي مساحة 14 قيراط و14سهم، وإزالة 7 حالات حالة تعدي بمركز ومدينة ديرب نجم علي مساحة قيراط و23 سهم .

وأشار وكيل وزارة الزراعة الي أنه تم إزالة حالتي تعدي بمركز ومدينة أبو كبير علي مساحة 3 قيراط و 1 سهم , وإزالة 5 حالات تعدي بمركز ومدينة فاقوس علي مساحة 2 قيراط , وإزالة 6 حالات تعدي بمركز ومدينة الحسينية علي مساحة 12 قيراط و 6 أ سهم , وإزالة 6 حالات تعدي بمدينة الصالحية علي مساحة 4 قيراط و 14 سهم , وإزالة حالة تعدي بمدينة القرين علي مساحة 16 سهم.

ليصل إجمالي الحالات التي إزالتها 52 حاله تعدي واقعة علي مساحة فدان و 23قيراط و5 أسهم ، مؤكدًا إستمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بأولاد صقر، وبلبيس، والقنايات، والصالحية الجديدة، ومشتول السوق، والحسينية، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن أولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.

وأشار "مسعود" الي انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٦ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية منها ٨ منشآت بمركز أولاد صقر، و ٣ بمركز بلبيس، و ٣ بالصالحية الجديدة، ومنشأة بمشتول السوق، ومنشأة بالحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة، كما تم إعدام طن، ٢٤٥ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، منها ٦٥٠ كجم بالقنايات، و٢٢٠ كجم بالصالحية الجديدة، و١٥٥ كجم بالحسينية، و ١٠٠ كجم بأولاد صقر، و ٩٠ كجم بمشتول السوق، و ٣٠ كجم ببلبيس، وسحب ١٩٦ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٦٨ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.