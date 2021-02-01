إزالة 6 حالات تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية حفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.





وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بحمله إزالة تعدي في المهد بنطاق الوحده المحليه بكفر العزازي بمساحة ٨٠ مترا ، كما تم إزاله حاله تعدي بنطاق الوحدة المحليه بطويحر عباره عن سور بالطوب الدبش بمساحة ١٧٥ متر وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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كما قامت رئاسة مركز و مدينة الزقازيق بالتصدي لمحاولات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية حيث قامت الوحده المحليه ببردين بحملة ازالة للتعديات واسفرت عن رفع وازاله تشوينات (الرمل والأسمنت) و إزالة ٣ تعديات مخالفه ، فتم إزاله حاله تعدي بمساحة ٣٥٠ متر وإزاله حاله تعدي أخري ، بمساحة ٢٠٠ متر كما تم ازاله حالة بمساحة ٢٥٠ متر وتم تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

ويُهيب محافظ الشرقية المواطنين بعدم مخالفة القانون والقيام بأعمال البناء العشوائي بدون تراخيص قانونية علي الأرض الزراعية أو املاك الدوله تجنبًا لتعرضهم للمسائلة القانونية وتحويلهم للمحاكمة العسكرية

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكايفتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسه حي ثان الزقازيق من فض سرادق للعزاء بمنطقه يوسف بك بحي ثان الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بغلق وتشميع مستشفى خاصه بالمدينة لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتها الإشتراطات الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما شنت رئاسة مركز ومدينه بلبيس حمله لرفع الإشغالات المخالفة بمنطقة هاويس بلبيس وأسفرت الحمله عن رفع وإزالة ٨١ حالة إشغال مخالفه وتحرير ١٩ محضر إشغال طريق و تحرير محضرين ضد مقاهي مخالفة لتقديم الشيشة وتم مصادرة 8 شيش منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحمله موسعه بالإشتراك مع شرطه المرافق وحي أول وثان الزقازيق لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء ، فبدأت الحمله أعمالها بمنطقه المحطة مرورًا بشارع البوسطه - شارع الجلاء - كوبري أبو عميره - الزراعة - دوران الشوبك - لكوز - عمر شاهين -موقف المنصورة ، كما تم مصادرة عدد من الشيش بمقهي مخالف بمنطقه كوبري أبو عميره و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالحسينية وأسفرت الحملة عن غلق (٢) مركز للدروس الخصوصية بشارع النبايشة بالمدينة لمنع تجمعات الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة واسفرت الحملات عن غلق ( 16 ) مركز للدروس بالمدينة بشارعى شلتوت و الدروس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.