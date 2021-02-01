نشوب حريق بمزرعة دواجن فى ههيا ونفوق 11 ألف كتكوت

نشب حريق صباح اليوم، بمزرعة دواجن بناحية قرية كفر أبو حطب التابعة لدائرة مركز شرطة ههيا وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق وجاري تحرير محضر بالواقعة .

فيما أسفر الحريق عن نفوق قرابة 11 الف كتكوت عمر 30 يوما، ولم يسفر الحريق عن وقوع أى خسائر بشرية وتم إخطار النيابة العامة.

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فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة ههيا، بنشوب حريق بمزرعة دواجن ناحية كفر أبو حطب.

وعلي الفور تم إطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتين إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين من الفحص أن المزرعة مقامة على مساحة 400 متر تقريبا مكونة من طابق واحد معروشة من الخشب والسدة، وأسفر عن نفوق قرابة 11 ألف كتكوت عمر 30 يوم بالمزرعة، وجاري انتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة لبيان سبب الحريق وتحرير محضر بالواقعة.