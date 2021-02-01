ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 200 طربة حشيش بالإسكندرية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيل عصابي مكون من(ثلاثة أشخاص، "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الأسكندرية) تخصص نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .





عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهم (200 طربة لمخدر الحشيش مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه .

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (1,400,00

مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا).





و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



