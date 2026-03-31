تنفيذي الغربية يوافق على اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لهذه القرى

في قرار يهم أهالي محافظة الغربية، وافق المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، على اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية المعتمدة لقرى تفهنا العزب وسندبسط وكفر الشوربجي، وذلك من خلال وضع خطوط تنظيم للمناطق والكتل العمرانية المضافة إلى الأحوزة العمرانية المحدثة، كمرحلة أولى استرشادية تمهيدًا لتطبيقها في كافة قرى المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

ويأتي ذلك في إطار التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن جهود الدولة لتنظيم العمران داخل القرى والمدن، ووضع حلول عملية لملف يشغل قطاعًا واسعًا من المواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على تنظيم النمو العمراني داخل القرى، ووضع قواعد واضحة للبناء في المناطق المضافة إلى الأحوزة العمرانية المحدثة، بما يحقق الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة، ويمنح المواطنين مسارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع أوضاع البناء.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن اعتماد لوحات التحديث يتيح وضع خطوط تنظيمية وبنائية للمناطق المضافة إلى الأحوزة العمرانية باعتبارها أحد مخرجات المخططات التفصيلية، بما يسهم في تقنين أوضاع البناء من خلال استخراج تراخيص البناء أو التعلية أو التعديل، إلى جانب الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات وتنظيم الكتل العمرانية داخل القرى، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمس آلاف الأسر في القرى والمدن، مؤكدًا أن المحافظة توليه اهتمامًا كبيرًا لما له من أثر مباشر في تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتحقيق الاستقرار العمراني.

ردع مخالفين

ووجّه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من باقي التحديثات في أقرب وقت، مؤكدًا أن هذه الخطوة مرحلة أولى استرشادية سيتم تعميمها على جميع قرى المحافظة، بما يضمن توحيد القواعد التنظيمية وتحقيق التخطيط العمراني السليم.